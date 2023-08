Συναγερμός στη Μόσχα: Σοβαρές ζημιές από drone γεμάτο εκρηκτικά σε πλοίο με 100 επιβαίνοντες

Σύμφωνα με το CNN, εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το πλοίο Olenogorsky Gornyak να ρυμουλκείται.

Μια ουκρανική πηγή δήλωσε στο αμερικανικό δίκτυο πως ένα θαλάσσιο μη επανδρωμένο αεροσκάφος που έφερε 450 κιλά TNT επιτέθηκε επιτυχώς στο πλοίο. Η ίδια μάλιστα πηγή αναφέρει πως στο πλοίο επέβαιναν περίπου 100 Ρώσοι στρατιωτικοί.

«Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, το ρωσικό πλοίο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τα καθήκοντά του», ανέφερε η ίδια πηγή.

Το βίντεο διάρκειας 36 δευτερολέπτων δείχνει το drone να πλησιάζει το πλοίο και τελειώνει ακριβώς τη στιγμή που το φτάνει στο στόχο του.

Η ουκρανική πηγή ανέφερε ότι η επίθεση ήταν μια κοινή επιχείρηση της πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας και του ουκρανικού Ναυτικού.

Πηγή: ethnos.gr



POV: you ram into a Russian landing warship as a little simple drone pic.twitter.com/u79u5A4Shb