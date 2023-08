Αυτή ψηφίστηκε ως η καλύτερη super hero ταινία όλων των εποχών

Ποια είναι η καλύτερη ταινία με υπερήρωες που έχετε παρακολουθήσει ποτέ; Ανήκει στην μεριά της Marvel ή της DC;

Πάντως, το Marvel’s Black Panther ψηφίστηκε ως καλύτερη superhero ταινία όλων των εποχών στη νέα ψηφοφορία που έκανε το γνωστό περιοδικό Rolling Stone.

Πιο συγκεκριμένα, το Rolling Stone ανέδειξε την ταινία του αείμνηστου Chadwick Boseman και των Marvel Studios ως την καλύτερη ταινία με σούπερ ήρωες στην ιστορία κατακτώντας την κορυφή ανάμεσα σε 50 διαφορετικές ταινίες. Μπορεί το Black Panther να μην έχει κερδίσει τα περισσότερα χρήματα στο box office ή να μην έχει την καλύτερη βαθμολογία στο IMDB ή στο Rotten Tomatoes, αλλά φαίνεται ότι το αντίκτυπο που άφησε την έκανε να ξεχωρίσει στη λίστα και να φτάσει στην κορυφή.

Συνεχίζοντας, στην 2η θέση συναντάμε το Spider-Man 2 του 2004 του Sam Raimi με πρωταγωνιστή τον Tobey Maguire στο ρόλο του Άνθρωπου Αράχνη. Αυτό επίσης μπορεί να μην προκαλεί έκπληξη για κάποιους, καθώς αρκετοί είναι αυτοί που θεωρούν τον Maguire ως τον απόλυτο Spider-Man.

Την 3η θέση στη λίστα του Rolling Stone συναντάμε το Logan που κυκλοφόρησε το 2017 και έβαλε οριστική (;) τελεία στον Wolverine του Hugh Jackman. Τη σκηνοθεσία είχε αναλάβει ο James Mangold, ενώ αυτή η ταινία τα είχε πάει εξαιρετικά τόσο σε κριτικές, αλλά τόσο και στο box office με περισσότερα από 619 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα.

4ο στη λίστα έχουμε το Avengers: Endgame, μία ταινία της Marvel που έσπασε όλα τα ταμεία στο box office και λατρεύτηκε τόσο πολύ από τους fans του MCU. Στην 5η θέση βρίσκουμε το Superman του 1978 με τον Christopher Reeve στον εμβληματικό ρόλο του Superman και την Margot Kidder στο ρόλο της Lois Lane.

To Spider-Man: Into the Spider-Verse έχει την 6η θέση, το The Dark Knight την 7η, το Thor: Ragnarok την 8η, το Wonder Woman την 9η και τη δεκάδα κλείνει το The Incredibles του 2004.

Πηγή: unboxholics.com