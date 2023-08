Υπερμαραθωνοδρόμος τρέχει από το Άμστερνταμ στο Κίεβο - 50 χλμ τη μέρα για 50 μέρες

Πρόκειται για τον Μπόας Κράγκταϊκ, ο οποίος ξεκίνησε στις 22 Ιουλίου με σκοπό να καλύψει μια απόσταση 2.500 χιλιομέτρων τρέχοντας περίπου 50 χιλιόμετρα καθημερινά, επί 50 ημέρες. Ο στόχος του υπερμαραθωνοδρόμου είναι να συγκεντρώσει χρήματα για να αγοράσει ασθενοφόρα τα οποία η ολλανδική φιλανθρωπική οργάνωση «Ιστία Ελευθερίας» θα μεταφέρει στην Ουκρανία, αλλά και να δείξει πόσο κοντά στη δυτική Ευρώπη βρίσκεται η εμπόλεμη ζώνη της Ουκρανίας.

«Τρέχοντας από το Άμστερνταμ στην Ουκρανία θα δείξουμε πόσο κοντά είναι ο πόλεμος στην πραγματικότητα και ελπίζουμε ότι θα τραβήξουμε την προσοχή του κόσμου και θα μαζέψουμε πολλά χρήματα» είπε ο ίδιος.

Ο Μπόας Κράγκταϊκ θα περάσει από το Βερολίνο και τη Βαρσοβία και ελπίζει ότι θα φτάσει στο Κίεβο τον Σεπτέμβριο. Τρέχει 40-60 χιλιόμετρα την ημέρα, ανάλογα με την απόσταση μεταξύ των πόλεων, ακολουθούμενος από ένα βανάκι όπου επιβαίνουν ο μάνατζέρ του και ένας φωτογράφος.

Αυτήν την περίοδο βρίσκεται στη Γερμανία και ο μάνατζέρ του διαβεβαίωσε ότι ακόμη δεν έχει βγάλει φουσκάλες στα πόδια, αν και έχει καλύψει περίπου 500 χιλιόμετρα μέσα σε 10 ημέρες. Έχει συγκεντρώσει περίπου 22.000 ευρώ μέσω της πλατφόρμας GoFundMe και υπολογίζει ότι για την αγορά ενός ασθενοφόρου απαιτούνται 30.000.

Running progress #thread



1/50 Yesterday Boas started his #Ultraman #marathon from #Amsterdam to #Kyiv



55.2 kms on Day 1.



Run, Boas, run!



To support Boas and his mission please donate here https://t.co/mLJK1NEDUE#StandWithUkraine #running #RUNext #run… pic.twitter.com/FERgYTWvWR