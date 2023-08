Οργή στη Βουλγαρία: Χαράκωσε τη σύντροφό του με 400 μαχαιριές και αφέθηκε ελεύθερος

Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από ένα μήνα.

Οργή έχει προκαλέσει το γεγονός, πως το δικαστήριο της κεντρικής πόλης Στάρα Ζαγκόρα, που εξέτασε την υπόθεση, χαρακτήρισε τα τραύματα ως "ελαφρά" και δεν διέταξε την κράτηση του 26χρονου.

Ο άνδρας, μάλιστα, αρνήθηκε ότι επιτέθηκε στη γυναίκα.

Στον απόηχο αυτής της θλιβερής είδησης, χιλιάδες πολίτες της Βουλγαρίας διαδήλωσαν κατά της έμφυλης βίας, τη Δευτέρα (31/7) στη Σόφια και σε άλλες πόλεις της χώρας, η οποία παρουσιάζει αύξηση, και, όπως καταγγέλουν οι πολίτες, οι Αρχές δεν αναμβάνουν δραστικά μέτρα.

"Πώς είναι δυνατόν ένας τέτοιος σαδισμός να χαρακτηρίζεται ως "ήπια σωματική βλάβη. Η απόφαση του δικαστηρίου είναι σοκαριστική", δήλωσε στο AFP η 39χρονη Emilia Stoyanova, η οποία εργάζεται στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού.

"Η παραδοσιακή ανοχή στην ενδοοικογενειακή βία, η δυσλειτουργία των θεσμών πρέπει να αλλάξει. Έχει αρχίσει να αλλάζει, αλλά η κοινωνία πρέπει να εμπλακεί", δήλωσε ένας άλλος διαδηλωτής.

Σημειώνεται ότι το πρώτο τρίμηνο του έτους στη Βουλγαρία, καταγράφηκαν 18 γυναικοκτονίες, σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας, με τις οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα να θεωρούν υποτιμημένο αυτόν τον απολογισμό.

Αξίζει επίσης να επισημανθεί ότι η Βουλγαρία έχει μέχρι στιγμής αρνηθεί να επικυρώσει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.

