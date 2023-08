«Αναρχία»: Ο Μασκ αναγκάστηκε να κατεβάσει την πινακίδα «Χ» από το κτίριο του Twitter

Η πινακίδα, η οποία τοποθετήθηκε στην κορυφή του κτιρίου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, προκάλεσε αρκετά παράπονα από τους κατοίκους που μένουν απέναντι από αυτό, οι οποίοι ενοχλήθηκαν από το έντονο φως που εισχωρεί μέσα από τα παράθυρα των σπιτιών τους.

Στις λίγες ημέρες που η πινακίδα ήταν εκεί, συγκεντρώθηκαν δεκάδες παράπονα, τα οποία υποβλήθηκαν στον Δήμο του Σαν Φρανσίσκο, ο οποίος υπέβαλε και δική του καταγγελία και ξεκίνησε έρευνα. Μάλιστα, αξιωματούχοι λένε ότι η αντικατάσταση γραμμάτων ή συμβόλων σε κτίρια ή η τοποθέτηση πινακίδων στην κορυφή τους απαιτεί άδεια, την οποία δεν είναι σαφές αν απέκτησε ο μεγιστάνας Ίλον Μασκ.

Την αφαίρεση της πινακίδες γνωστοποίησε με tweet του ο ιδιοκτήτης του Twitter, γράφοντας: «Μας έβαλαν να αφαιρέσουμε το σύμβολο Χ από τα κεντρικά μας. Αναρχία!».

Πηγή: ethnos.gr

They made us remove the X sign from our Headquarters.



Anarchy!pic.twitter.com/W4FPwitPEJ