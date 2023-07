Δυστύχημα σοκ σε υδάτινο πάρκο: Νεκρός ο πατέρας, σοβαρά τραυματισμένο 3χρονο παιδάκι

Χθες στο απόγευμα μία φουσκωτή κατασκευή ύψους 20 μέτρων στο Wonderland Waterpark, στην τουριστική πόλη Σεν-Μαξιμέν-λα-Σεντ-Μπομ, παρασύρθηκε από τον αέρα κάνοντας άλμα ύψους 50 μέτρων με δύο ανθρώπους στο εσωτερικό της, εξήγησαν οι πυροσβέστες.

Κατά την άφιξη των διασωστών, και οι δύο βρίσκονταν σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Η καρδιακή λειτουργία επανήλθε και διακομίσθηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, όμως ο πατέρας υπέκυψε τελικά.

«Πώς ένα θαλάσσιο πάρκο που δεχθήκαμε στον τόπο μας για να φέρει χαρά, ευτυχία σε παιδιά μπόρεσε να μετατραπεί σε μηχάνημα θανάτου που διέλυσε μία οικογένεια; Αυτό θα μας το πει η έρευνα», που διεξάγεται από την εισαγγελία του Ντραγκινιάν, έγραψε το Facebook ο δήμαρχος της πόλης.

Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, ο άνεμος έπνεε χθες με ταχύτητα 55 χιλιομέτρων την ώρα στην περιοχή. Ολόκληρη η περιφέρεια βρισκόταν σε κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές εξαιτίας του ανέμου.

Waterpark tragedy as father, 35, is killed and his three-year-old daughter injured when 60ft inflatable raft is sent flying 150ft by powerful gust of wind in France https://t.co/NO5CogiE4r pic.twitter.com/nYsDWQWhcy