Το «Χ» ενοχλεί μέχρι και τους... γείτονες του Twitter στο Σαν Φρανσίσκο

Οι γείτονες της γύρω περιοχής παραπονιούνται για τον ενοχλητικό φωτισμό που εκπέμπει το νέο λογότυπο. Το τμήμα επιθεώρησης κτιρίων Σαν Φρανσίσκο θα ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο Ίλον Μασκ εξαγόρασε το Twitter τον Οκτώβριο του 2022 για 44 δισεκατομμύρια δολάρια, ανακοινώνοντας ότι η επιχείρηση θα παραμείνει στην περιοχή, παρά την γενικότερη παρακμή που παρουσιάζει, καθώς η μία εταιρεία μετά την άλλη αποχωρεί.

Σημειώνεται ότι ο επιχειρηματίας μετέφερε τα κεντρικά γραφεία της Tesla από την Καλιφόρνια στο Τέξας το 2021. Η παραμονή της εταιρείας "X" στο Σαν Φρανσίσκο, αποτελεί μια καλή κίνηση για την περιοχή, η οποία έχει πληγεί και παρουσιάζει δυσκολία ανάκαμψης από τη πανδημία του covid-19.

"Όμορφο Σαν Φρανσίσκο, αν και άλλοι σε εγκαταλείπουν, εμείς θα είμαστε πάντα φίλοι σου", έγραψε ο Μασκ. Παρόλα αυτά, η παραμονή του "X" στην περιοχή έχει κάνει τους κατοίκους και τις αρχές να δυσανασχετούν, καθώς το υπερλαμπρο λογότυπο, προκαλεί προβλήματα στην γειτονιά, όπου βρίσκεται.

Μία κάτοικος, η οποια ζει απέναντι από τα κεντρικά γραφεία δήλωσε στο CBS ότι το σήμα είναι "ένας κίνδυνος" και ένα "σόου για κλόουν". "Νόμιζα ότι ήταν κεραυνός και ήμουν πολύ μπερδεμένη. Πήγα στο παράθυρό μου, κοίταξα γύρω μου, δεν είδα τίποτα. Σκέφτηκα ότι ήταν ίσως μια σειρήνα της αστυνομίας".

Τον γύρο του διαδικτύου έχουν κάνει βίντεο από πολίτες, στο οποίο φαίνεται το λογότυπο να αναβοσβήνει και να είναι αρκετά πιο φωτεινό από ό,τι θα έπρεπε.

Πηγή: news247.gr

Imagine no more. This is my life now. https://t.co/k5QfAm8yuG pic.twitter.com/e7ECCM2NUD

I would be fucking LIVID. Imagine this fucking X sign right across from your bedroom. #x #twitter pic.twitter.com/FH4nqcS8oy