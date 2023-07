Γνωστός για τις extreme αναρριχήσεις του ακροβάτης σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 68ο όροφο

Ο θάνατος του Lucidi, γνωστού στο διαδίκτυο ως Remi Enigma, διαπιστώθηκε επί τόπου.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του Χονγκ Κονγκ, ο Lucidi έφτασε στο κτίριο γύρω στις 6 μ.μ. και είπε στον φύλακα ασφαλείας ότι επισκεπτόταν έναν φίλο του στον 40ο όροφο.

Ένας υπάλληλος ασφαλείας προσπάθησε να συλλάβει τον Lucidi αφού ο υποτιθέμενος φίλος επιβεβαίωσε ότι δεν ήταν γνωστός με τον Lucidi – αλλά μέχρι τότε ο κασκαντέρ είχε ήδη πει σε ένα ασανσέρ.

Στις κάμερες ασφαλείας είδαν αργότερα τον Lucidi να φτάνει στον 49ο όροφο και στη συνέχεια να παίρνει και ανεβαίνει τις σκάλες για να φτάσει στην κορυφή του κτιρίου.

Σύμφωνα με όσους τον κυνηγούσαν τον Lucidi, βρήκαν την καταπακτή που οδηγεί στην οροφή ανοιχτή, αλλά δεν τον έβλεπαν πουθενά.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο άνδρας εθεάθη για τελευταία φορά ζωντανός στις 19:38 μ.μ., όταν χτύπησε το παράθυρο του ρετιρέ του συγκροτήματος, με αποτέλεσμα μια καμαριέρα να καλέσει την αστυνομία.

Η πηγή – η οποία δεν έχει ταυτοποιηθεί – δήλωσε ότι η αστυνομία πιστεύει ότι ο Lucidi είχε παγιδευτεί έξω από το ρετιρέ και χτυπούσε το παράθυρο για βοήθεια πριν το δυστύχημα.

Μια πηγή αποκάλυψε ότι η αστυνομία βρήκε την κάμερα του Lucidi στον τόπο του δυστυχήματος και περιείχε βίντεο με άλλες πράξεις του που αψηφούσαν τον θάνατο.

Η αστυνομία δεν έχει ακόμη εκδώσει επίσημη αιτία θανάτου.

Σύμφωνα με τον Gurjit Kaur, ιδιοκτήτη του ξενώνα στον οποίο φέρεται να έμενε ο Lucidi, ο επισκέπτης ήταν ένας «φιλικός και ταπεινός τύπος». «Ήταν υγιής και γυμνασμένος και με χαρούμενο πρόσωπο», δήλωσε ο Kaur στο πρακτορείο ειδήσεων. «Αισθάνομαι πολύ λυπημένος».

Πηγή: newsbeast.gr

Daredevil known for high-rise stunts dead after falling from 68th floor https://t.co/Vri4GW1zU9 pic.twitter.com/PRIwyKwnvE