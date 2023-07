Πέθανε η τραγουδίστρια Sinead O’ Connor σε ηλικία 56 ετών

Σίγησε για πάντα μια σπουδαία φωνή! Η Sinead O’ Connor, μια τραγουδίστρια που έγραψε ιστορία με το Nothing Compares 2 U, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, μετά από μια καριέρα γεμάτη επιτυχίες αλλά και κακοποίηση από τη μητέρα της, μάχη με θέματα ψυχικής υγείας και αμφιλεγόμενες αποφάσεις.

Η θρυλική τραγουδίστρια Sinead O’ Connor είχε χαράξει τη δική της πορεία στον χώρο της μουσικής και ο θάνατός της προκαλεί σοκ. Σύμφωνα με τη DailyMail, έφυγε από τη ζωή χθες Τρίτη (25.7.2023) και τα δυσάρεστα νέα κυκλοφόρησαν σήμερα.

H οικογένειά της επιβεβαίωσε τα δυσάρεστα μέσω ανακοίνωσης, στην οποία αναφέρει: «Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας Sinéad. Η οικογένειά της και οι φίλοι της είναι συντετριμμένοι και έχουν ζητήσει ιδιωτικότητα αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή».

Πέθανε 18 μήνες μετά την αυτοκτονία του 17χρονου γιου της, Shane, ο οποίος είχε δραπετεύσει από νοσοκομείο ενώ βρισκόταν υπό επιτήρηση για να μην δώσει τέλος στη ζωή του.

Ίσως να μην ξεπέρασε ποτέ τον θάνατό του, αφού σε ένα από τα τελευταία tweets της, είχε ανεβάσει μια φωτογραφία μαζί του, γράφοντας στη λεζάντα: «Ζω σαν ένα νεκρό πλάσμα της νύχτας από τότε. Ήταν η αγάπη της ζωής μου, το φως της ψυχής μου. Ήμασταν μια ψυχή χωρισμένη σε δύο μέρη. Ήταν ο μόνος άνθρωπος που με αγαπούσε άνευ όρων. Νιώθω χαμένη χωρίς αυτόν».

Η Sinead O’ Connor γεννήθηκε στο Δουβλίνο στις 8 Δεκεμβρίου 1966 και η οικογένειά της αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα. Η ίδια, μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας επειδή η μητέρα της την κακοποίησε σωματικά και σεξουαλικά ως παιδί.

Την έβαλαν στο αναμορφωτήριο σε ηλικία 15 ετών μετά από ληστείες, με την ίδια να δηλώνει μετέπειτα ότι δεν ήταν ένα κακοποιητικό μέρος αλλά το ότι την κρατούσαν μακριά από την οικογένειά της ήταν κακό. Μια από τις καλόγριες εκεί εντόπισε το μουσικό της ταλέντο και της αγόρασε μια κιθάρα ώστε να την ωθήσει να κάνει μαθήματα.

Μέσα από μια αγγελία σε ένα μουσικό περιοδικό του Δουβλίνου, η Sinead O’ Connor γνώρισε τον Colm Farrelly και μαζί ίδρυσαν το συγκρότημα Ton Ton Macoute, το οποίο έφερε την τραγουδίστρια στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας.

Μετά την υπογραφή της με την Ensign Records, κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ I Do Not Want What I Haven’t Got το 1990, το οποίο πούλησε περισσότερα από 7 εκατομμύρια αντίτυπα και περιελάμβανε την πρωτοποριακή επιτυχία της Nothing Compares 2 U.

Η ίδια είχε προκαλέσει πολλές αντιδράσεις μετά την επιτυχία της με το Nothing Compares 2 U, με τις δηλώσεις και τις κινήσεις της, όπως η χειροτονία της ως ιερέας παρόλο που ήταν γυναίκα με Ρωμαιοκαθολικό υπόβαθρο. Η Sinead O’ Connor είχε ασπαστεί το Ισλάμ το 2018 και είχε αλλάξει το όνομά της σε Shuhada’ Sadaqat.

Το τραγούδι της «Fire on Babylon» αναφέρεται στις επιπτώσεις της δικής της κακοποίησης, αλλά και όλων των κακοποιημένων παιδιών.

Λίγους μήνες πριν φύγει από τη ζωή, η Sinead O’ Connor είχε πει ότι δεν θέλει να τραγουδήσει ξανά γιατί δεν βρίσκει νόημα.

«Απλά για να σας ενημερώσω, οι υπαινιγμοί για πιθανές εμφανίσεις μου φέτος ή τον επόμενο χρόνο ή γενικά κάποια στιγμή είναι λανθασμένοι. Δεν θα υπάρξει ποτέ ξανά κάτι, για το οποίο θα τραγουδήσω», είχε δηλώσει.

