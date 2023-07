Τίποτα το ιδιαίτερο, απλώς ένα λιοντάρι κυκλοφορεί ελεύθερο στο Βερολίνο (vid)

Οι αρχές έλαβαν περί τα μεσάνυχτα πληροφορίες από κατοίκους κι ακόμη και βίντεο και έχουν ζητήσει από τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους και να μην αφήνουν ζώα σε εξωτερικούς χώρους.

Για τον εντοπισμό του λιονταριού κινητοποιήθηκαν ειδικοί κτηνίατροι, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης δυο ελικόπτερα εφοδιασμένα με θερμικές κάμερες.

Κατά την αρμόδια υπηρεσία του κρατιδίου, παραμένει άγνωστο από πού διέφυγε το αιλουροειδές, αφού ήδη ολοκληρώθηκε σχετική έρευνα σε ζωολογικούς κήπους και τσίρκο της περιοχής.

#Update: A driver saw the escaped lion in Berlin killing a wild boar pic.twitter.com/02VnhEsDdI