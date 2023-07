Πτήση θρίλερ: Χαμός στον αέρα με επιβάτες να... εκτοξεύονται από τις αναταράξεις (vid)

Σε βίντεο που τράβηξε ένας από τους επιβάτες, φαίνεται κόσμος να εκτοξεύεται από τις θέσεις του όταν το αεροπλάνο έχασε αρκετό ύψος και έπεσε απότομα από τα 35.000 πόδια.

«Είδαμε ανθρώπους να 'πετούν' προς την οροφή καθώς όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Ευτυχώς οι αεροσυνοδοί ήταν ψύχραιμες και προσπάθησαν να προστατεύσουν όλους τους επιβάτες», τόνισε στους Global Times ένας από τους δεκάδες που βίωσαν την περιπέτεια.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, από τις αναταράξεις τραυματίστηκαν τελικά δύο άτομα, αλλά ευτυχώς όχι ιδιαίτερα σοβαρά.

Πηγή: intronews.gr

