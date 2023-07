Παραλύει το Χόλιγουντ - Απεργία των ηθοποιών για πρώτη φορά μετά το 1980

Τα συνδικαλιστικά όργανα των ηθοποιών που αριθμούν περισσότερους από 160.000 ηθοποιούς στις ΗΠΑ αποφάσισαν να «συγκρουστούν»… μετωπικά με τα στούντιο.

Στην πρώτη γραμμή, βρίσκεται η Φραν Ντρέσερ, πρόεδρος του σωματείου SAG-AFTRA, διάσημη για το ρόλο της στην πετυχημένη τηλεοπτική σειρά «Νταντά Αμέσου Δράσεως» (σ.σ. The Nanny). «Είμαι σοκαρισμένη από τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργαζόμασταν για τόσα χρόνια μας συμπεριφέρονται. Δεν μπορώ να το πιστέψω, για να είμαι ειλικρινής», τόνισε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το σωματείο στο Λος Άντζελες τις πρώτες πρωινές ώρες (σ.σ. ώρα Ελλάδας) της Παρασκευής (14/7).

«Είμαστε, πλέον, πολύ μακριά (σ.σ. οι ηθοποιοί με τα στούντιο) σε πάρα πολλά πράγματα. Μιλάνε για φτώχεια και πως χάνουν χρήματα δεξιά κι αριστερά, αλλά εκείνοι πληρώνουν τους διευθυντές των στούντιο με εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Είναι αηδιαστικό», συνέχισε. «Ντροπή τους», πρόσθεσε. «Είναι πρωτοφανής η ενότητά μας. Ο κόσμος μας κοιτάει, οι εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο μας κοιτούν. Αν δεν σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων θα μας αντικαταστήσουν από μηχανές», είπε.

Η αλληλεγγύη φάνηκε από τις αντιδράσεις μεγάλων σταρ που καταγράφηκαν στα social media. Το καστ της ταινίας Oppenheimer έφυγε από την πρεμιέρα της ταινίας για να προετοιμαστεί για την απεργία. Ο Ράιαν Ρέινολντς αντιμετώπισε με χιούμορ πως σταμάτησαν τα γυρίσματα του «Deadpool 3».

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης είναι ένα από τα σημεία – κλειδιά της διαμάχης των ηθοποιών με τα στούντιο και τις πλατφόρμες streaming.

Σύμφωνα με το «The Verge» τα στούντιο όταν έρχεται η ώρα να υπογράψουν συμβόλαια με τους ηθοποιούς τοποθετούν την εξής ρήτρα: Να τους δοθεί η άδεια να δημιουργήσουν, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ένα ψηφιακό ομοίωμά τους με αντάλλαγμα την αμοιβή μιας ημέρας. Έπειτα το στούντιο θα έχει τα δικαιώματα του ομοιώματος στο διηνεκές για να το χρησιμοποιεί όπως εκείνο επιθυμεί και χωρίς να πληρώνει τους ηθοποιούς ή να ζητάει την άδεια τους για να χρησιμοποιεί το ομοίωμά τους.

Η απεργία

Η απεργία των ηθοποιών αρχίζει σήμερα (10 το πρωί Παρασκευής ώρα Ελλάδας, μεσάνυχτα στο Λος Άντζελες), όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Ντάνκαν Κράμπτρι-Αϊρλαντ, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του συνδικάτου των ηθοποιών SAG-AFTRA.

Η απόφαση αυτή αναμένεται να παραλύσει τελείως το Χόλιγουντ, που ήδη αντιμετωπίζει προβλήματα στην παραγωγή ταινιών και σειρών λόγω του κοινωνικού κινήματος των σεναριογράφων.

Πηγή: newsbeast.gr

