Σοβαρεύει το πράγμα: Ο Μασκ προκάλεσε τον Ζάκερμπεργκ να μετρήσουν τα… μόριά τους

Του ζήτησε να μετρήσουν τα μόριά τους.

Ο Μασκ δυσκολεύεται να… αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα γύρω από το Twitter, την πλατφόρμα social media που του ανήκει, ενώ την ίδια στιγμή το λανσάρισμα του Threads, το αντίστοιχο… Twitter της Meta, της εταιρίας του Μαρκ Ζάκερμπεργκ, γνωρίζει τεράστια επιτυχία. Μάλιστα, ο Ζάκερμπεργκ ανέφερε σε μήνυμά του στο Instagram, πως μέσα στο σαββατοκύριακο δημιουργήθηκαν παραπάνω από 100 εκατομμύρια νέοι λογαριασμοί στο Threads.

Ο Μασκ προτού προκαλέσει στο… διαγωνισμό των Ζάκερμπεργκ, τον αποκάλεσε «κερατά». «Zuck is a cuck», έγραψε, το οποίο είναι μια γνωστή φράση που χρησιμοποιούν οι υποστηρικτές της δεξιάς στις ΗΠΑ για να τον περιγράψουν και να τον… χλευάσουν.

Ο Μασκ έπειτα έγραψε: «Προτείνω έναν κυριολεκτικό διαγωνισμό μέτρησης πέους» προσθέτοντας το emoji μιας μεζούρας στην ανάρτησή του.

Σε δύσκολη θέση το Twitter

Η απόφαση του Μασκ να ανοίξει και πάλι αποκλεισμένους λογαριασμούς, που σχετίζονται με την ακροδεξιά, το ναζισμό και τον ρατσισμό και γενικότερα τη διάδοση μίσους, σε συνδυασμό με διάφορα άλλα προβλήματα κυρίως τεχνικής φύσης (σ.σ. όπως το πρόσφατο «ταβάνι» στα tweets που μπορούν να διαβάσουν οι χρήστες) οδήγησε σε «εκροή» διαφημιστών και απώλεια σημαντικών εσόδων.

Όσον αφορά στο Threads, ο Ζάκερμπεργκ έχει ξεκαθαρίσει πως «στόχος είναι να παραμείνει φιλικό, καθώς επεκτείνεται. Νομίζω ότι αυτό είναι εφικτό και θα είναι τελικά το κλειδί για την επιτυχία του. Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο το Twitter δεν πέτυχε όσο νομίζω ότι θα έπρεπε, και θέλουμε να το κάνουμε διαφορετικά» επεσήμανε ο δισεκατομμυριούχος.

Να σημειωθεί πως το Twitter απειλεί να μηνύσει τη μητρική εταιρεία του Instagram, Meta, για την έναρξη λειτουργίας του Threads.

