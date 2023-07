Μεξικό: Φονική έκρηξη σε θαλάσσια εξέδρα άντλησης πετρελαίου

Η έκρηξη έγινε νωρίς χθες το πρωί σε εξέδρα άντλησης πετρελαίου που ανήκει στη μεξικανική δημόσια επιχείρηση Μεξικανικά Πετρέλαια (Petróleos Mexicanos, PEMEX), στο νότιο άκρο του Κόλπου του Μεξικού, στα ανοικτά των ακτών του Καμπέτσε και του Ταμπάσκο (νοτιοανατολικά).

Μέσω Twitter, η PEMEX ανέφερε ότι στην πλατφόρμα άντλησης πετρελαίου στον Κόλπο του Μεξικού εργάζονταν 328 άνθρωποι, προσθέτοντας πως σχεδόν όλοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από την εξέδρα.

Η εταιρεία έκανε αρχικά λόγο για 8 τραυματίες, 3 εργαζόμενους της ίδιας και άλλους 5 ιδιωτικής εταιρείας με την οποία συνεκμεταλλεύεται την πλατφόρμα, πέρα από τους δυο νεκρούς.

Σε φωτογραφίες και βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης βλέπει κανείς την τεράστια εξέδρα άντλησης πετρελαίου στο Μεξικό και τις σωληνώσεις της μέσα στους καπνούς καθώς παραπλέοντα σκάφη της πυροσβεστικής και του πολεμικού ναυτικού προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά εκτοξεύοντας υγρό.

Η PEMEX ανέφερε πως η παραγωγή στο κοίτασμα πετρελαίου Κανταρέλ στο Μεξικό, το οποίο συγκαταλέγεται στα πιο αποδοτικά στον κόσμο, υπέστη «σημαντικό» πλήγμα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην πλατφόρμα Νοχότς και εξαπλώθηκε σε παρακείμενη, πάντα σύμφωνα με την διοίκηση της επιχείρησης.

«Οι τεχνικοί μας μελετούν πώς θα επισκευαστούν οι αγωγοί, οι διασυνδέσεις και άλλα μέρη για να αποκατασταθεί πλήρως» η εξέδρα, ανέφερε.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταρείας πετρελαίου του Μεξικού, ο Οκτάβιο Ρομέρο, τόνισε σε βίντεο που μεταφορτώθηκε στο Twitter πως «θα συνεχίσουμε να ψάχνουμε» τον αγνοούμενο εργαζόμενο, «αυτή είναι η προτεραιότητα υπ’ αριθμόν ένα», καθώς και το «πώς θα αποκαταστήσουμε τη δραστηριότητα στην περιοχή, διότι [η εξέδρα] Νοχότς είναι πολύ σημαντική».

Την τελευταία δεκαετία η παραγωγή στο κοίτασμα Κανταρέλ έχει μειωθεί, ωστόσο συνεχίζει να είναι αξιόλογη, φθάνει τα 170.000 βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με εταιρικά δεδομένα.

Η πλειονότητα της μεξικανικής πετρελαϊκής παραγωγής οφείλεται στην αξιοποίηση κοιτασμάτων σε ρηχά νερά στον Κόλπο της Καμπέτσε, όπου όμως η PEMEX έχει υποστεί αρκετά βιομηχανικά δυστυχήματα τα τελευταία χρόνια.

Εξάλλου την 24η Φεβρουαρίου, πάνω από δέκα εργαζόμενοι τον πετρελαϊκό τομέα υπέστησαν εγκαύματα όταν ξέσπασαν δυο πυρκαγιές στην πολιτεία Βερακρούς (νοτιοανατολικά).

Οι υποδομές της δημόσιας μεξικανικής πετρελαϊκής εταιρείας γίνονται εξάλλου συχνά στόχος κλοπών.

Τον Ιανουάριο του 2019, 137 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν σημειώθηκε έκρηξη και πυρκαγιά σε πετρελαιαγωγό στην Τλαουελίλπαν, στην πολιτεία Ιδάλγο (κεντρικά). Οι αρχές επέρριψαν την ευθύνη για την τραγωδία σε πολίτες που είχαν πάει να κλέψουν καύσιμο, καθώς υπήρχε διαρροή στον αγωγό.

BREAKING: Massive fire on an oil rig in the Gulf of Mexico. It is reported Pemex the Nohoch Alfa (oil platform) burst into flames; six workers injured, seven are missing. pic.twitter.com/fkz50HbClx