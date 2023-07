Τι έχουμε εδώ; Χαμός με το... φλερτ του Ρότζερ Φέντερερ με την Κέιτ Μίντλετον (vid)

Ποικίλα σχόλια έχει προκαλέσει η συνοφρυωμένη έκφραση της συζύγου του Ρότζερ Φέντερερ Μίκα στο Γουίμπλεντον.

Η Μίκα και ο Ρότζερ Φέντερερ κάθισαν δίπλα στην Κέιτ Μίντελετον στο royal box του Γουίμπλεντον.

«Σίγουρα τα άκουσε στο σπίτι. Αυτό το ύφος τα λέει όλα», έγραψε ένας χρήστης του twitter, σχολιάζοντας τις φωτογραφίες.

«Εδώ δεν βλέπετε την Κέιτ να φλερτάρει με τον Ρότζερ μπροστά στη σύζυγο του», σημείωσε άλλος.

«Το ύφος της συζύγου του Ρότζερ και της κυρίας που κάθεται από πίσω της τα λέει όλα», έγραψε τρίτος.

Άλλοι χρήστες του twitter, βέβαια, έσπευσαν να υπενθύμισουν ότι μια στενή φιλία ενώνει τους Φέντερερ με τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας κι ότι το ζευγάρι είχε παρευρεθεί και στον γάμο της αδελφής της Κέιτ Πίπα.

«Η πριγκίπισσα της Ουαλίας και ο σύζυγος της είναι φίλοι με τον Φέντερερ εδώ και χρόνια. Οι Φέντερερ ήταν στον γάμο της Πίπα. Ο Ρότζερ κάνει μαθήματα τένις σε έναν από τους πρίγκιπες», έγραψε άλλος.

It’s royal protocol to flirt with someone else’s husband in front of their wife. Kate Middleton doesn’t make the rules, she just follows them. pic.twitter.com/ufDg15FP3X — Inca Dove (@_IncaDove_) July 4, 2023

I know the wife gave him an earful when they got home. That look says it all. #RogerFederer #kkkate pic.twitter.com/uNlTPiXI6v — Simplytixx (@simplytixxy11) July 4, 2023