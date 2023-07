«Αυτός ο μ@@@@@ς εκεί πίσω δεν είναι αληθινός» - Καθυστέρησε πτήση για τρεις ώρες γιατί έβλεπε «αόρατο επιβάτη»

Η γυναίκα επέβαινε σε πτήση της American Airlines και προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση όταν η κάμερα την κατέγραψε να φρικάρει και να κατευθύνεται προς την έξοδο.

Η παράξενη, γεμάτη βρισιές κατάρρευση που έγινε viral τη Δευτέρα φέρεται να συνέβη καθώς η πτήση ετοιμαζόταν να αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Dallas-Fort Worth.

«Σας λέω, φεύγω και υπάρχει λόγος για τον οποίο φεύγω και μπορείτε είτε να το πιστέψετε είτε όχι», φωνάζει η γυναίκα καθώς βαδίζει προς το μπροστινό μέρος του αεροπλάνου, σύμφωνα με τα πλάνα από το περιστατικό που κυκλοφορούn στο διαδίκτυο.

«Δεν δίνω δεκάρα, αλλά σας λέω τώρα - αυτός ο μ...ς εκεί πίσω δεν είναι αληθινός», είπε φρικαρισμένη.

Στη συνέχεια δείχνει προς το πίσω μέρος του αεροπλάνου, με αποτέλεσμα οι υπόλοιποι επιβάτες να γυρίσουν για να δουν την πηγή της ανησυχίας της.

«Μπορείτε να καθίσετε σε αυτό το αεροπλάνο και μπορείτε να πεθάνετε μαζί τους ή όχι. Εγώ δεν πρόκειται να το κάνω», προσθέτει η γυναίκα, πριν προφανώς αποχωρήσει.

Η αρχική ανάρτηση, σύμφωνα με την Daily Mail, ανέφερε ότι το συμβάν καθυστέρησε την πτήση για περίπου τρεις ώρες, καθώς όλοι οι επιβάτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το αεροπλάνο πριν επιβιβαστούν εκ νέου.

Το άτομο πίσω από τον λογαριασμό που δημοσίευσε το αρχικό βίντεο ισχυρίστηκε επίσης ότι η γυναίκα δεν συνελήφθη μετά το ξέσπασμα.

Πηγή: iefimerida.gr

[News] Woman causes disturbance and delays American Airlines flight for several hours at DFW Airport



Texas.— A woman who seemed to possibly be under the influence caused a major disruption, and forced everyone onboard to deplane According to the videographer. She also was not… pic.twitter.com/bsAql4pvjx