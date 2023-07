«Σ' αγαπώ μαμά»: Ποιος ήταν ο 17χρονος Ναέλ που δολοφονήθηκε από αστυνομικό στη Γαλλία

Ήταν μοναχοπαίδι και εργαζόταν ως οδηγός ντελίβερι και έπαιζε ράγκμπι.

Γράφτηκε σε ένα κολέγιο στο Suresnes, όχι μακριά από το μέρος όπου ζούσε, για να εκπαιδευτεί ως ηλεκτρολόγος. Όσοι γνώριζαν τον Nahel, ο οποίος ήταν αλγερινής καταγωγής, είπαν ότι ήταν πολύ αγαπητός στη Ναντέρ, όπου ζούσε με τη μητέρα του Mounia και πως δεν είχε γνωρίσει ποτέ τον πατέρα του, μεταδίδει το BBC. Το ιστορικό φοίτησής του στο κολέγιο ήταν «φτωχό». Ο Nahel είχε προβλήματα στο παρελθόν και ήταν γνωστός στην αστυνομία, αλλά οι δικηγόροι της οικογένειας τόνισαν πως δεν είχε ποινικό μητρώο.

Είχε δώσει ένα μεγάλο φιλί στη μητέρα του πριν πάει στη δουλειά, με τις λέξεις «Σ’ αγαπώ, μαμά».

Λίγο μετά τις εννιά το πρωί της Τρίτης, πυροβολήθηκε θανάσιμα στο στήθος, στο τιμόνι ενός αυτοκινήτου Mercedes επειδή έφυγε κατά τη διάρκεια τροχαίου ελέγχου της αστυνομίας. Στα 17 του ήταν πολύ μικρός για να έχει άδεια οδήγησης.

«Τι θα κάνω τώρα; είπε τραγική μάνα. «Του αφιέρωσα τα πάντα», πρόσθεσε. «Έχω μόνο ένα, δεν έχω 10 παιδιά. Ήταν η ζωή μου, ο καλύτερός μου φίλος». Η γιαγιά του μίλησε για αυτόν ως ένα «ευγενικό, καλό παιδί». «Μια άρνηση να σταματήσεις, δεν σου δίνει άδεια να σκοτώσεις», είπε ο αρχηγός του Σοσιαλιστικού Κόμματος Olivier Faure. «Όλα τα παιδιά της Δημοκρατίας έχουν δικαίωμα στη δικαιοσύνη».

Ο Nahel είχε περάσει τα τελευταία τρία χρόνια παίζοντας για τον σύλλογο ράγκμπι Pirates of Nanterre. Είχε συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα ένταξης για εφήβους που αγωνίζονται στο σχολείο. Το πρόγραμμα είχε ως στόχο να κάνει μαθητεία ανθρώπων από υποβαθμισμένες περιοχές και ο Nahel μάθαινε να είναι ηλεκτρολόγος.

Ο πρόεδρος της Ovale Citoyen, Jeff Puech, ήταν ένας από τους ενήλικες στην περιοχή που τον γνώριζαν καλύτερα. Τον είχε δει μόλις πριν από λίγες μέρες και μίλησε για ένα «παιδί που χρησιμοποιούσε το ράγκμπι για να τα βγάλει πέρα».

«Ήταν κάποιος που είχε τη θέληση να ενταχθεί κοινωνικά και επαγγελματικά, όχι κάποιο παιδί που διακινούσε ναρκωτικά ή διασκέδαζε από εγκλήματα ανηλίκων», είπε ο κ. Puech στην Le Parisien.

Επαίνεσε την «υποδειγματική στάση» του εφήβου, που απέχει πολύ από αυτό που καταδίκασε ως δολοφονία χαρακτήρων του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είχε γνωρίσει τον Nahel όταν ζούσε με τη μητέρα του στο προάστιο Vieux-Pont της Nanterre πριν μετακομίσουν στο κτήμα Pablo Picasso.

Λίγο μετά το θάνατό του, ένας άνδρας του ασθενοφόρου, ο Μαρουάν, εξαπέλυσε επίθεση εναντίον αστυνομικού, εξηγώντας ότι γνώριζε το αγόρι σαν να ήταν ο μικρός του αδερφός. Τον είχε δει να μεγαλώνει ως ένα ευγενικό, εξυπηρετικό παιδί. «Δεν σήκωσε ποτέ χέρι σε κανέναν και δεν ήταν ποτέ βίαιος», είπε στους δημοσιογράφους. Η μητέρα του πιστεύει ότι ο αστυνομικός που τον πυροβόλησε «είδε ένα αραβικό πρόσωπο, ένα μικρό παιδί και ήθελε να του αφαιρέσει τη ζωή».

Είπε στο France 5 TV ότι κατηγόρησε μόνο το ένα άτομο που πυροβόλησε, όχι την αστυνομία: «Έχω φίλους αξιωματικούς – είναι μαζί μου ολόψυχα».

«Η αστυνομική βία συμβαίνει κάθε μέρα, ειδικά αν είσαι Άραβας ή μαύρος», είπε ένας νεαρός άνδρας σε άλλη γαλλική πόλη, ζητώντας δικαιοσύνη για τον Nahel. Από την πλευρά του ο δικηγόρος της οικογένειας, Γιασίν Μπουζρού, είπε ότι δεν πρόκειται για ρατσισμό, αλλά για δικαιοσύνη.

«Έχουμε ένα νόμο και ένα δικαστικό σύστημα που προστατεύει τους αστυνομικούς και δημιουργεί μια κουλτούρα ατιμωρησίας στη Γαλλία», είπε στο BBC. Ο Nahel είχε υποβληθεί σε έως και πέντε αστυνομικούς ελέγχους από το 2021 – αυτό που είναι γνωστό ως refus d’obtempérer – αρνούμενος να συμμορφωθεί με μια εντολή διακοπής.

Όταν τον σταμάτησαν οι αστυνομικοί, οδηγούσε μια Mercedes με πολωνικές πινακίδες κυκλοφορίας, με δύο επιβάτες και χωρίς δίπλωμα. Μόλις το περασμένο Σαββατοκύριακο, φέρεται να είχε τεθεί υπό κράτηση επειδή αρνήθηκε να συμμορφωθεί και επρόκειτο να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου ανηλίκων τον Σεπτέμβριο.Το όνομά του βρισκόταν σε έναν αστυνομικό φάκελο που ονομαζόταν Taj, που χρησιμοποιήθηκε από τις αρχές για διάφορες έρευνες. Τον περασμένο Σεπτέμβριο δικαστής επέβαλε «πειθαρχικό μέτρο». Τα περισσότερα προβλήματα που αντιμετώπισε αφορούσαν αυτοκίνητα: οδήγηση χωρίς δίπλωμα ή ασφάλιση και χρήση ψευδών πινακίδων κυκλοφορίας.

Ο Nahel δεν είχε καταδικαστεί ποτέ, είπε η οικογενειακή δικηγόρος Jennifer Cambla, και δεν είχε ποινικό μητρώο. Το να είναι γνωστός στην αστυνομία δεν ήταν το ίδιο με το ποινικό μητρώο, επειδή δεν είχε ποτέ δικαστεί για οτιδήποτε αναγραφόταν στον αστυνομικό του φάκελο, είπε στη γαλλική τηλεόραση. «Νομίζω ότι σε αυτού του είδους τα προάστια είναι πολύ σπάνιο ένα νεαρό άτομο να μην έχει σταματήσει από την αστυνομία ή να μην έχει τεθεί υπό κράτηση», είπε η κα Cambla.

Οι ταραχές που προκάλεσε ο θάνατός του είναι για πολλούς στη Γαλλία μια υπενθύμιση των γεγονότων του 2005, όταν δύο έφηβοι, ο Zyed Benna και ο Bouna Traoré, υπέστησαν ηλεκτροπληξία καθώς τράπηκαν σε φυγή από την αστυνομία μετά από ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου και έπεσαν σε έναν υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος στο Παρίσι.

«Θα μπορούσα να ήμουν εγώ, θα μπορούσε να ήμουν ο μικρός μου αδερφός», είπε ένας έφηβος από το Κλίσι, ο Μοχάμεντ, στον γαλλικό ιστότοπο Mediapart.

This is the moment 17 year old Nahel M was shot dead at point blank range by a French policeman in the Paris suburb of Nanterre. The killing has led to three consecutive nights of rioting across France. pic.twitter.com/J5osn9CnNi