ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στη Βαλτιμόρη – Πληροφορίες για νεκρούς και δεκάδες τραυματίες

Οι Αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες στη δημοσιότητα για τους πυροβολισμούς στο Μπρούκλιν της Βαλτιμόρης, παρά μόνο ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε μέρος που είχαν συγκεντρωθεί περισσότεροι από 100 άνθρωποι.

Όπως μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox 45 News, υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, με έναν αστυνομικό που βρίσκεται στο σημείο του συμβάντος να έχει κάνει λόγο για τουλάχιστον 29 ανθρώπους που έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στη νότια Βαλτιμόρη, κοντά στη συνοικία Μπρούκλιν Χομς, όπου διεξαγόταν μια εκδήλωση με την ονομασία «Brooklyn Day».

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Fox 45 News ότι άκουσαν 20 με 30 πυροβολισμούς.

Σημειώνεται ότι υπάρχουν 4 νεκροί και 20 τραυματίες όπως μετέδωσε το CNN επικαλούμενο εκπρόσωπο της αστυνομίας.

BPD is on scene of a masa shooting incident in the 800 blk of Gretna Court in our Southern District. Acting Commissioner Worley and PIO are on scene. Media Staging Area will be located at the intersection of 6th Street and Audrey Avenue. pic.twitter.com/2JK5F09WMB