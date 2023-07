Επεισόδια στη Γαλλία: Διαδηλωτές επιτέθηκαν στο σπίτι δημάρχου – Τραυματίστηκαν η γυναίκα και το παιδί του

Οι διαδηλωτές, κατά τη διάρκεια της 5ης συνεχόμενης ημέρας των επεισοδίων στη Γαλλία, επιτέθηκαν στο σπίτι του δημάρχου της μικρής πόλης Λ’ Άι- λε- Ροζ, κοντά στο Παρίσι, με ένα όχημα.

Ταραξίες «έριξαν αυτοκίνητο στο σπίτι (μου) προτού το πυρπολήσουν» περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας), έγραψε ο δήμαρχος Βενσέν Ζανμπρέν στο Twitter.

Η σύζυγός του και ένα από τα δύο μικρά παιδιά του «τραυματίστηκαν», πρόσθεσε ο ίδιος, κάνοντας λόγο για «απόπειρα δολοφονίας απερίγραπτης δειλίας». Εκείνη την ώρα, ο κ. Ζανμπρέν ήταν στο δημαρχείο.

Στο μεταξύ, κατά τη διάρκεια της νύχτας, η αστυνομία προχώρησε σε 719 προσαγωγές, αν και ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν επεσήμανε ότι η χθεσινή νύκτα ήταν «πιο ήσυχη» σε σχέση με τις προηγούμενες.

Σύμφωνα με τον απολογισμό του υπουργείου Εσωτερικών, χθες τραυματίστηκαν 45 αστυνομικοί και χωροφύλακες, πυρπολήθηκαν 577 οχήματα και 74 κτίρια, ενώ καταγράφηκαν 871 πυρκαγιές σε δρόμους.

Για δεύτερη συνεχόμενη νύκτα το υπουργείο είχε αναπτύξει 45.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες, εκ των οποίων 7.000 στο Παρίσι και τα κοντινά του προάστια, ενώ ενισχύσεις έχουν σταλεί στη Μασσαλία και τη Λιόν, όπου έχουν σημειωθεί τα πιο βίαια επεισόδια.

Το γενικό προξενείο της Κίνας στη Μασσαλία υπέβαλε διαμαρτυρία στο υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας αφού λεωφορείο που μετέφερε ομάδα Κινέζων τουριστών στην πόλη δέχθηκε επίθεση με πέτρες την Πέμπτη, με αποτέλεσμα να υπάρξουν μικροί τραυματισμοί.

Στη διαμαρτυρία του το κινεζικό προξενείο ζητεί να διασφαλιστεί η ασφάλεια των Κινέζων πολιτών και της περιουσίας τους.

Το λεωφορείο αυτό δέχθηκε επίθεση την Πέμπτη, όπως μετέδωσε το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, στη διάρκεια των επεισοδίων που έχουν ξεσπάσει σε πολλές γαλλικές πόλεις μετά τον θάνατο την Τρίτη 17χρονου νεαρού από τα πυρά αστυνομικού.

Πλέον οι Κινέζοι τουρίστες που επέβαιναν στο εν λόγω λεωφορείο έχουν αναχωρήσει από τη Γαλλία, επεσήμανε το κινεζικό προξενείο.

Εξάλλου το προξενείο κάλεσε τους Κινέζους πολίτες που βρίσκονται στη Γαλλία ή που σκοπεύουν να ταξιδέψουν εκεί να «είναι προσεκτικοί» και να επιδεικνύουν «σύνεση» λόγω των ταραχών που συγκλονίζουν τις τελευταίες ημέρες τη χώρα.

Cette nuit, un cap a été franchi dans l'horreur et l'ignominie. Mon domicile a été attaqué et ma famille victime d'une tentative d’assassinat. Ma détermination à protéger et servir la République est plus grande que jamais. Je ne reculerai pas. #PasPourRien #Emeutes ⤵️ pic.twitter.com/9HW1eAFCXN

A tourist bus carrying 41 Chinese tourists was attacked in #Marseille, #France on June 29. #Chinese Consulate-General in Marseille told us the police and hotel staffs were contacted immediately, and the attack was not aimed at Chinese people.@ConsulatdeChine@AmbassadeChine pic.twitter.com/DXbG9nTO1U