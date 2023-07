Γαλλία: Νέα μαρτυρία για τον θάνατο του 17χρονου – «Ο αστυνομικός του είπε πυροβόλησέ τον»

Στο αμάξι που οδηγούσε ο 17χρονος, του οποίου ο θάνατος από τα πυρά του αστυνομικού έχει πυροδοτήσει άγρια επεισόδια με εμπρησμούς και λεηλασίες σε όλη τη Γαλλία, υπήρχαν άλλοι δύο επιβάτες. Ο τρίτος υποστηρίζει πως ο ένας αστυνομικός προέτρεψε τον άλλον να τραβήξει τη σκανδάλη.

«Ο πρώτος αστυνομικός ζήτησε από τον Ναέλ να κατεβάσει το παράθυρο. Του είπε “σβήσε τη μηχανή αλλιώς θα σε πυροβολήσω”. Και του έδωσε μία γροθιά», δηλώνει ο τρίτος επιβάτης του αυτοκινήτου και μεταδίδει το Sky News, μεταξύ άλλων διεθνών ΜΜΕ

«Τότε έφτασε και ο δεύτερος αστυνομικός και στάθηκε μπροστά στο παρμπρίζ στο ύψος του Ναέλ. Από εκεί, ο πρώτος αστυνομικός που βρίσκεται στο επίπεδο του παραθύρου το βάζει ένα όπλο στον κρόταφο και λέει “μην κουνηθείς αλλιώς θα σου ρίξω μια σφαίρα στο κεφάλι”», προσθέτει ο αυτόπτης μάρτυρας.

«Ο δεύτερος αστυνομικός λέει “πυροβόλησε τον”. Ο πρώτος αστυνομικός του ξαναέδωσε μία γροθιά. Τότε ο Ναέλ έβαλε μπρος την μηχανή και τότε ο δεύτερος αστυνομικός που ήταν μπροστά στο όχημα πυροβόλησε. Ξαφνικά το πόδι πάτησε το γκάζι. Τον είδα να ψυχορραγεί και να τρέμει, πέσαμε πάνω σε μία μπάρα», περιγράφει ο νεαρός.

Όσον αφορά τον συνοδηγό του Ναέλ, επίσης 17 ετών, δεν έχει παρουσιαστεί ακόμα στις Αρχές για να καταθέσει και ο ίδιος λέει ότι θα το κάνει από Δευτέρας. Μιλώντας στο δίκτυο BFM και την εφημερίδα Le Parisien, είπε ότι θα πάει στην κηδεία του φίλου του, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα (1.7.2023).

Η Γαλλία έζησε χθες την 4η νύχτα άγριων επεισοδίων σε πολλές πόλεις, εν μέσω των οποίων έγιναν 994 συλλήψεις, αριθμό που αποτελεί ρεκόρ.

Ισχυρές δυνάμεις, τουλάχιστον 45.000 αστυνομικοί, περιόρισαν τα επεισόδια. Όμως «79 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν», περίπου 1.350 οχήματα πυρπολήθηκαν, 234 κτίρια πυρπολήθηκαν ή υπέστησαν ζημιές και περίπου 2.560 φωτιές σημειώθηκαν σε δημόσιους χώρους, σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών.

Το ζήτημα της επιβολής κατάστασης έκτακτης ανάγκης τίθεται από μέρος του πολιτικού κόσμου της Γαλλίας, με τον υπουργό Εσωτερικών Νταρμανέν να δηλώνει στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων του TF1: «Δεν αποκλείουμε τίποτα, θα δούμε τι θα επιλέξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας».

