Χάος για τέταρτη νύχτα στη Γαλλία: Φωτιές, λεηλασίες και εκατοντάδες προσαγωγές - 45.000 αστυνομικοί στους δρόμους

Κτίρια και αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν, καταστήματα λεηλατήθηκαν, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε 471 προσαγωγές. Στη Μασσαλία, κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε κατάστημα όπλων και έκλεψαν κυνηγετικά τυφέκια, αλλά όχι πυρομαχικά, σύμφωνα με τις Αρχές. Ένας άνδρας συνελήφθη με τυφέκιο που πιθανότατα είχε αρπάξει από συγκεκριμένο κατάστημα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η στιγμή μιας ισχυρής έκρηξης στην περιοχή του παλιού λιμανιού της Μασσαλίας καταγράφηκε σε ερασιτεχνικό βίντεο που κοινοποιήθηκε σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς στην περιοχή. Ο δήμαρχος της Μασσαλίας Μπενουά Παγιάν απηύθυνε έκκληση στην κυβέρνηση για ενίσχυση των δυνάμεων ασφαλείας. «Σκηνές λεηλασίας και βίας είναι απαράδεκτες», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter.

Σε Λυών, Στρασβούργο και Γκρενόμπλ αναφέρθηκαν λεηλασίες καταστημάτων και συγκρούσεις νεαρών με αστυνομικούς. «Η βία δεν είναι λύση», είναι το μήνυμα που κοινοποίησε ο δημοφιλής Γάλλος ποδοσφαιριστής Κιλιάν Μπαπέ, εκ μέρους των συμπαικτών του στην εθνική ομάδα. Αναγνωρίζοντας την οργή για τον θάνατο του 17χρονου Ναέλ, απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση.

«Η ώρα της βίας πρέπει να τελειώσει και να δώσει τη θέση της στο πένθος, στον διάλογο και στην ανοικοδόμηση», υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η έξαρση της βίας έχει φέρει τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αντιμέτωπο με τη χειρότερη κρίση από την εποχή των διαδηλώσεων των Κίτρινων Γιλέκων. Ερωτηθείς εάν η γαλλική κυβέρνηση σκοπεύει να κηρύξει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν είπε στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων του TF1: «Δεν αποκλείουμε τίποτα, θα δούμε τι θα επιλέξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας».

Εν τω μεταξύ απαντώντας στην έκκληση του Μακρόν να βοηθήσουν οι μεγάλες πλατφόρμες να σταματήσει η βία στη Γαλλία ο εκπρόσωπος του Snapchat δήλωσε ότι η εφαρμογή έχει μηδενική ανοχή απέναντι σε κάθε περιεχόμενο που προωθεί τη βία ή το μίσος και ότι παρακολουθούν την κατάσταση. Ο Μακρόν είχε δηλώσει νωρίτερα ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βοηθούσαν τους ταραξίες να οργανώνονται αλλά συνέβαλαν επίσης στη «μίμηση» της συμπεριφοράς ορισμένων νέων, οι οποίοι επανέλαβαν αυτά που είδαν στο Διαδίκτυο, χάνοντας και την επαφή με την πραγματικότητα.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι BFM, που επικαλείται την εισαγγελία της Ρουέν, στα βόρεια της χώρας, ο πολίτης πήδηξε από κτίριο όταν όροφος σούπερ μάρκετ «χτυπήθηκε» κατά τη διάρκεια των επεισοδίων το βράδυ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 19χρονο ο οποίος συμμετείχε σε διαδήλωσε για τον θάνατο του 17χρονου Ναέλ. Ο νεαρός έπεσε στο κενό από ύψος 5 μέτρων Βρισκόταν στη στέγη ενός καταστήματος Lidl στο Petit-Quevilly του προαστίου Seine-Maritime της Νορμανδίας. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ρουέν και κηρύχθηκε εγκεφαλικά νεκρός ωστόσο, μερικές ώρες μετά, κατέληξε.

Η μητέρα του Nαέλ, έμενε με τον μονάκριβο γιο της σε ένα δημοτικό διαμέρισμα στη Nanterre, το μέρος που κάποτε στέγαζε τη μεγαλύτερη παραγκούπολη για Αλγερινούς μετανάστες.

Μετά το σχολείο, ο Nαέλ έπιασε δουλειά ως ντελίβερι, ενώ έπαιζε επίσης τακτικά πρωτάθλημα ράγκμπι για τους Pirates της Nanterre. Ο Nαέλ γράφτηκε στο κολέγιο του Suresnes, σε μια σειρά μαθημάτων ηλεκτρολόγων, αλλά το ιστορικό παρακολούθησης του ήταν φτωχό. Μαρτυρίες φίλων και γνωστών κάνουν λόγο για ένα αγαπητό μέλος της αλγερινής κοινότητας, ένα νέο αγόρι με ενέργεια και διάθεση για τη ζωή. Ποτέ δεν γνώρισε τον πατέρα του, οπότε η ζωή δεν ήταν πάντα τόσο εύκολη για εκείνον, ενώ συχνά γινόταν στόχος διακρίσεων από την αστυνομία που μέσα σε διάστημα σχεδόν δύο ετών υποβλήθηκε σε τουλάχιστον πέντε αστυνομικούς ελέγχους, και τον προσεχή Σεπτέμβριο έπρεπε να παρουσιαστεί σε δικαστήριο ανηλίκων για «αποτυχία συνεργασίας» του με τις αρχές. Ήταν επίσης ύποπτος για κατάχρηση προσωρινής άδειας οδήγησης.

Η νόμιμη ηλικία για να πάρεις το τιμόνι ενός οχήματος ασυνόδευτος στη Γαλλία είναι τα 18, ωστόσο την περασμένη Τρίτη ο Nαέλ οδηγούσε μια Mercedes AMG υψηλής ισχύος – που ταξινομηθεί στην Πολωνία. Κι έμελε να είναι η τελευταία βόλτα του μαζί με δύο φίλους του, αγνώστης ταυτότητας μέχρι στιγμής. Η μητέρα του περιγράφει την τελευταία ημέρα, θυμάται ότι της έδωσε ένα «μεγάλο φιλί» πριν πάει στη δουλειά και της είπε: «Σ’ αγαπώ μαμά». Αναφερόμενη στον 38χρονο αστυνομικό που κατηγορείται για τη δολοφονία του γιου της, η μητέρα του Ναέλ είπε: «Δε χρειάστηκε να σκοτώσει τον γιο μου, υπήρχαν άλλοι τρόποι να τον αντιμετωπίσει» και συνέχισε: «Ο αστυνομικός είδε το κεφάλι ενός Άραβα, ενός μικρού παιδιού, ήθελε να του αφαιρέσει τη ζωή».

