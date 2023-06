Πένθος στη Ρωσία με μαυροφορεμένους χρήστες να αποχαιρετούν το Tinder που έκλεισε

Η εφαρμογή Tinder έκλεισε και εξαφανίστηκε από το Google Play και το AppStore.

Οποιος προσπαθούσε να μπει στο https://tinder.com/places/russia πέφτει στη γνωστή ειδοποίηση.

Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν αρκετά βιντεάκια με πενθούντες, μαυροφορεμένους χρήστες να κάνουν την «κηδεία» της δημοφιλούς εφαρμογής γνωριμιών.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, δεκάδες δυτικές εταιρείες – κολοσσοί είτε αποχώρησαν από τη Ρωσία είτε ανέστειλαν τις δραστηριότητές τους στο πλαίσιο κυρώσεων. Ανάμεσα σε αυτές είναι οι πλατφόρμες του Netflix και Spotify τα McDonald's, η Coca-Cola, τα Starbucks και η Heineken.

A '#Tinder funeral' was held in the Russian city of Sochi where dating enthusiasts shed some tears and said goodbye to the dating app after it shut down today across Russia. pic.twitter.com/evkZTPc0Ja