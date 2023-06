Φαρσέρ πηδά κιγκλίδωμα στο Γκραντ Κάνιον και σώζεται από θαύμα - Σοκαριστικό βίντεο

Το βίντεο δείχνει έναν άνδρα αγνώστων στοιχείων να τρέχει και να πηδά πάνω από το προστατευτικό κιγκλίδωμα πριν προσγειωθεί στα πόδια του και γλιστρήσει σε μια απότομη πλαγιά στο διάσημο φυσικό αξιοθέατο μόλις λίγα εκατοστά από την άκρη, ακριβώς πριν βρεθεί στο κενό.

«Αυτό το βίντεο με έκανε να βρίζω στα γαλλικά, ενώ δεν ξέρω καν γαλλικά», είπε ένας χρήστης. Τα ανησυχητικά πλάνα δείχνουν τον άνδρα να διστάζει στην άκρη και να κοιτάζει την κάμερα πριν επιχειρήσει το κόλπο.

Μια γυναίκα μπαίνει στο πλάνο απολαμβάνοντας τη αποστομωτική θέα λίγα μέτρα μακριά από τον άνδρα που τρέχει προς την άκρη πριν πιάσει τη μπάρα και πηδήξει.

Παρά το γεγονός ότι προσγειώνεται όρθιος στο έδαφος, πέφτει προς τα πίσω, παραπατώντας, χάνοντας την ισορροπία του συνέχεια και φτάνοντας στο χείλος της απότομης βραχώδους πλαγιάς.

Η γυναίκα που βιντεοσκοπούσε βγάζει μια κραυγή καθώς ο άνδρας γλιστρά προς την άκρη πριν καταφέρει να σταματήσει, τελευταία στιγμή. Το κλιπ των επτά δευτερολέπτων τελειώνει με τον άνδρα στην άκρη του γκρεμού.

Οι σχολιαστές στο Reddit σχολίασαν αμέσως το βίντεο, μοιράζοντας την οργή και τον τρόμο τους για τις απρόσεκτες και επικίνδυνες ενέργειες. «Πάντα αναρωτιόμουν ως παιδί πώς οι άνθρωποι πέφτουν σε φαράγγια όπως αυτό, ποτέ δεν θα φανταζόμουν ότι αυτός ήταν ο λόγος», μοιράστηκε ένας σχολιαστής.

«Άμεσο πρόστιμο 10.000 δολαρίων για όποιον περάσει τον φράχτη. Αυτό θα κάνει τους ηλίθιους να το σκεφτούν δύο φορές», πρότεινε ένας άλλος. «Ουάου. Οι άνθρωποι είναι πραγματικά πολύ ηλίθιοι», πρόσθεσε κάποιος.

