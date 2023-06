Βγάζει 2 εκατ. δολάρια τον μήνα απλώς αφήνοντας κόσμο να την παρακολουθεί online όσο κοιμάται (vid)

Η Amouranth, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Kaitlyn Siragusa, έγινε διάσημη στο Twitch, μια πλατφόρμα ζωντανής μετάδοσης βιντεοπαιχνιδιών, στην οποία κερδίζει χρήματα κάνοντας μερικά ασυνήθιστα πράγματα.

Μιλώντας στο podcast «The Iced Coffee Hour» νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η influencer αποκάλυψε ένα από τα καλύτερα εγχειρήματά της για να βγάλει χρήματα – τον ύπνο. Τα sleep streams είναι απλώς live με ανθρώπους που κοιμούνται ενώ οι θεατές παρακολουθούν.

Για τους άνδρες streamers, εξήγησε η Amouranth, τα sleep streams είναι προσοδοφόρα επειδή οι θεατές θα δωρίσουν χρήματα σε μια προσπάθεια να ξυπνήσουν τον streamer, είτε μέσω ειδοποιήσεων είτε χρησιμοποιώντας το media share για να παίξουν δυνατή μουσική ή βίντεο.

Οι θεατές της, υπέθεσε, είναι πιο πιθανό να συντονίζονται ως μια μορφή ηδονοβλεψίας. Η Amouranth ισχυρίστηκε ότι τα sleep streams της ήταν τόσο δημοφιλή που κέρδισε πάνω από 9.940 δολάρια σε λίγες μόνο ώρες.

«Αν μετρήσετε μόνο στο Twitch, πιθανώς κάνα δυο χιλιάδες δολάρια», είπε. «Αλλά, αν μετρήσετε τις μετατροπές, ενδεχομένως στο OnlyFans, ενώ κοιμάμαι, τότε ίσως περίπου 10.000 με 15.000 δολάρια».

Η Amouranth περιέγραψε λεπτομερώς μερικά από τα άλλα εγχειρήματα για την απόκτηση χρημάτων που είχε δοκιμάσει όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένου του OnlyFans και των επενδύσεων σε βενζινάδικα και ακίνητα.

Υπολόγισε ότι το συνολικό μηνιαίο εισόδημά της ήταν 2 εκατομμύρια δολάρια το μήνα.

Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν έδειχνε εικόνα με την ίδια να κοιμάται κάθε βράδυ, η Amouranth είπε ότι θέματα προγραμματισμού το καθιστούσαν δύσκολο. «Ο προγραμματισμός περιπλέκεται επειδή μπορεί να έχω μια φωτογράφιση το επόμενο πρωί ή κάτι τέτοιο», εξήγησε. «Αισθάνομαι ότι αν το κάνεις πολύ συχνά, θα πάψει να αποτελεί καινοτομία».

Πηγή: newsbeast.gr

