Βρέθηκαν ανθρώπινα λείψανα στα συντρίμμια του υποβρυχίου Titan

Η ακτοφυλακή αναμένεται να μεταφέρει τα αποδεικτικά στοιχεία που ανασύρθηκαν από τον βόρειο Ατλαντικό σε λιμάνι των ΗΠΑ, όπου επαγγελματίες ιατροί θα πραγματοποιήσουν επίσημη ανάλυση των λειψάνων, δήλωσαν αξιωματούχοι.

«Τα στοιχεία θα παράσχουν στους ερευνητές από διάφορες διεθνείς δικαιοδοσίες κρίσιμες πληροφορίες για την αιτία αυτής της τραγωδίας. Υπάρχει ακόμη σημαντικός όγκος εργασίας που πρέπει να γίνει για να κατανοήσουμε τους παράγοντες που οδήγησαν στην καταστροφική απώλεια του Titan και να βοηθήσουμε να διασφαλιστεί ότι μια παρόμοια τραγωδία δεν θα επαναληφθεί», δήλωσε ο Jason Neubauer, πρόεδρος του Συμβουλίου Ερευνών για τη Ναυτιλία, σύμφωνα με τον Guardian.

Η είδηση έρχεται σχεδόν μια εβδομάδα αφότου οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι βρήκαν τα συντρίμμια του σκάφους -το οποίο εξαφανίστηκε ενώ προσπαθούσε να κατέβει στο ναυάγιο του Τιτανικού- μετά από μια διεθνή προσπάθεια έρευνας και διάσωσης. Τα πέντε μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο υποβρύχιο σκοτώθηκαν πιθανότατα ακαριαία, ανέφερε τότε η ακτοφυλακή την περασμένη εβδομάδα.

Αναμένονται απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα

Κομμάτια του καταστραμμένου σκάφους μεταφέρθηκαν στην ξηρά στο Νιουφάουντλαντ του Καναδά το πρωί της Τετάρτης, στοιχεία που, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι, θα βοηθήσουν στην έρευνα για την τραγωδία και θα απαντήσουν σε ερωτήματα σχετικά με τον πειραματικό σχεδιασμό του σκάφους, τα πρότυπα ασφαλείας και την έλλειψη πιστοποίησης.

Τα συντρίμμια του υποβρύχιου σκάφους βγήκαν στην ακτή σε προβλήτα της καναδικής ακτοφυλακής την Τετάρτη.

Το καναδικό πλοίο Horizon Arctic μετέφερε ένα τηλεχειριζόμενο όχημα ή ROV για να ερευνήσει τον πυθμένα του ωκεανού κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού για κομμάτια του υποβρυχίου. Η Pelagic Research Services, μια εταιρεία με γραφεία στη Μασαχουσέτη και τη Νέα Υόρκη, στην οποία ανήκει το ROV, ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη ότι ολοκλήρωσε τις υπεράκτιες εργασίες.

Οι δραματικές εικόνες καταγράφουν τα πληρώματα να ανασύρουν κομμάτια του υποβρυχίου από τα νερά την Τετάρτη -περισσότερο από μία εβδομάδα μετά το συμβάν.

Πηγή: ethnos.gr

