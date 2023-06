Γαλλία: Επεκτείνονται και σε άλλες πόλεις τα επεισόδια για τη δολοφονία 17χρονου από αστυνομικό (vids)

Η ένταση ανέβηκε περί τις 23:00 [τοπική ώρα· τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας] στο προάστιο Ναντέρ, περίπου δεκαπέντε χιλιόμετρα δυτικά από το κέντρο του Παρισιού, όπου σκοτώθηκε ο έφηβος προχθές Τρίτη το πρωί.

Πάνω από δέκα οχήματα της αστυνομίας και κάδοι απορριμμάτων πυρπολήθηκαν· στήθηκαν οδοφράγματα στους δρόμους.

Στην πρόσοψη ακινήτου γράφτηκαν με σπρέι οι φράσεις «Δικαιοσύνη για τον Ναέλ» και «Η αστυνομία δολοφονεί».

Συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς βρίσκονταν σε εξέλιξη περί τη 01:00 (02:00 ώρα Ελλάδας) στη συνοικία, που έγινε ήδη θέατρο επεισοδίων την προηγουμένη. Οι δυο πλευρές αντάλλασσαν δακρυγόνα, πέτρες, κομμάτια πλακών από πεζοδρόμια.

Περίπου είκοσι κοινότητες στην περιφέρεια Σεν-Σαιν-Ντενί, νομού στο βορειοανατολικό τομέα της μητροπολιτικής περιφέρεια του Παρισιού, κατέγραψαν επεισόδια, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην αστυνομία.

Η αστυνομία έκανε λόγο για 77 προσαγωγές ως τις 02:00 [03:00 ώρα Ελλάδας].

Στην Εσόν, νότια της πρωτεύουσας, ομάδα διαδηλωτών πυρπόλησε άδειο λεωφορείο στις 21:00 [22:00], σύμφωνα με την πηγή του AFP στην αστυνομία.

Επεισόδια ξέσπασαν επίσης σε τομέα της Τουλούζης (νοτιοδυτικά). Στήλες πυκνού μαύρου καπνού υψώνονταν από την περιοχή, κυρίως εξαιτίας του ότι φλεγόταν φορτηγάκι, διαπίστωσε δημοσιογράφος του πρακτορείου.

Εντάσεις αναφέρθηκαν και στις τέσσερις γωνιές της χώρας, ιδίως στη Λιόν (ανατολικά), όπου δυνάμεις επιβολής της τάξης έγιναν στόχος βροχής πυροτεχνημάτων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδίως στη Σαιν Ετιέν (ανατολικά), στη Λίλη (βόρεια) και στη Ρεν (βορειοδυτικά), τα επεισόδια ξέσπασαν στο περιθώριο συγκεντρώσεων υποστήριξης σε οικολογικό κίνημα που διέλυσε πρόσφατα η κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν.

«Σοκαριστικές εικόνες»

Ο θάνατος του Ναέλ προκάλεσε τεράστια συναισθηματική φόρτιση στη Γαλλία, αντιδράσεις από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Μακρόν ως τον αρχηγό της εθνικής ποδοσφαίρου της Γαλλίας Κιλιάν Εμπαπέ και τον ηθοποιό Ομάρ Σι.

Βουλευτές και μέλη της γαλλικής κυβέρνησης τήρησαν χθες νωρίς το απόγευμα ενός λεπτού σιγή στη γαλλική Εθνοσυνέλευση, για να αποτίσουν φόρο τιμής στον έφηβο.

Αρχικά, πηγές προσκείμενες στη γαλλική αστυνομία ανέφεραν πως αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε δυο μοτοσικλετιστές της και ο ένας πυροβόλησε.

Όμως βίντεο που κυκλοφόρησε κατόπιν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης –το Γαλλικό Πρακτορείο και άλλα μέσα ενημέρωσης επαλήθευσαν πως είναι αυθεντικό– εικονίζει τον έναν από τους δύο αστυνομικούς να σημαδεύει τον οδηγό με πιστόλι, κατόπιν να τον πυροβολεί σχεδόν εξ επαφής όταν προσπαθεί να επιταχύνει, να φύγει. Στο βίντεο ακούγεται η φράση «θα φας σφαίρα στο κεφάλι», χωρίς να είναι ξεκάθαρο ποιος τη λέει. Το όχημα σταματά την πορεία του μερικές δεκάδες μέτρα μακρύτερα, σ’ έναν στύλο. Το θύμα, ο Ναέλ, 17 ετών, υπέκυψε στο τραύμα που υπέστη στον θώρακα.

Αυτές οι «σοκαριστικές εικόνες» δείχνουν αστυνομική «επέμβαση που προφανώς δεν συμμορφώνεται προς τους κανόνες εμπλοκής των δυνάμεων επιβολής της τάξης», έκρινε η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν, ενώ ο πρόεδρος Μακρόν καταδίκασε την «ανεξήγητη» και «ασυγχώρητη» πράξη του αστυνομικού.

Η μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση της αστυνομίας στηλίτευσε τις δηλώσεις των κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών, επιμένοντας στο «τεκμήριο της αθωότητας».

Ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν ανακοίνωσε την κινητοποίηση το βράδυ 2.000 αστυνομικών στο Παρίσι και στα περίχωρά του, 800 επιπλέον σε σύγκριση με την προηγουμένη.

«Πονάω για τη Γαλλία μου»

Η μητέρα του Ναέλ έχει καλέσει σε διαδήλωση στις 14:00 [15:00 ώρα Ελλάδας] μπροστά στην έδρα των αρχών του νομού Ο-ντε-Σεν, όπου υπάγεται διοικητικά η Ναντέρ.

Η τραγωδία αναζωπύρωσε την έντονη δημόσια συζήτηση για το πώς δρουν οι δυνάμεις επιβολής της τάξης στη Γαλλία: το 2022, καταγράφτηκαν δεκατρείς θάνατοι κατά τη διάρκεια ελέγχων της αστυνομίας σε δρόμους έπειτα από «άρνηση συμμόρφωσης», αριθμός άνευ προηγουμένου στη χώρα.

«Πονάω για τη Γαλλία μου. Απαράδεκτη κατάσταση», ανέφερε ο Κιλιάν Εμπαπέ, βεντέτα της Παρί Σεν Ζερμέν και αρχηγός της γαλλικής εθνικής ποδοσφαίρου, μέσω Twitter.

«[Εύχομαι] μια δικαιοσύνη αντάξια του ονόματος να τιμήσει τη μνήμη αυτού του παιδιού», σχολίασε από την πλευρά του μέσω Twitter ο γάλλος ηθοποιός Ομάρ Σι.

Ο αστυνομικός που κατηγορείται πως έριξε τη μοιραία σφαίρα, 38 ετών, ανακρίνεται από την υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της γαλλικής αστυνομίας (IGPN), στο πλαίσιο έρευνας που διενεργείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Η προφυλάκισή του αποφασίστηκε να παραταθεί, ενημέρωσε χθες η εισαγγελία της Ναντέρ.

Η τραγωδία πυροδότησε αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο.

Αντιπρόσωποι του Εθνικού Συναγερμού (Rassemblement National, RN, άκρα δεξιά) έκαναν λόγο για «τραγωδία», πάντως ζήτησαν να γίνει σεβαστή «η έρευνα» και το «τεκμήριο της αθωότητας».

Στην άλλη πλευρά του πολιτικού φάσματος, ο ηγέτης του κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς Ζαν-Λικ Μελανσόν τόνισε «Φτάνει!», κρίνοντας πως η αστυνομία «δυσφημεί» την εξουσία του κράτους και πρέπει «να αναμορφωθεί εκ θεμελίων» και «να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι». «Η ποινή του θανάτου δεν υπάρχει πια στη Γαλλία. Ουδείς αστυνομικός έχει δικαίωμα να σκοτώνει, εκτός αν βρίσκεται σε νόμιμη άμυνα», πρόσθεσε ο επικεφαλής του κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία (La France Insoumise, LFI).



Protests erupted in France for a second night in a row with security forces deployed to prevent violence spreading over the fatal shooting of a teenager by police.



Around 2,000 riot police have been called up in suburbs around Paris



Latest developments: https://t.co/QpK2P4XXQC pic.twitter.com/jM48pK0Py7