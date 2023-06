Συναγερμός στο Βερολίνο: Οπλισμένος άνδρας σε σχολείο της γερμανικής πρωτεύουσας

Η αστυνομία είπε ότι δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει εάν υπήρχε τέτοιος άνδρας. Το τοπικό μέσο ενημέρωσης rbb24 ανέφερε ότι ο εν λόγω άνδρας φαίνεται να στοιβάζει τσάντες στο σχολείο για λόγους που δεν έγιναν αμέσως σαφείς.

Ζητήθηκε από τους μαθητές και το προσωπικό του σχολείου μέσω ανακοινώσεων με μεγάφωνα να παραμείνουν στις τάξεις, είπε το rbb24, προσθέτοντας ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ερευνούν τώρα το κτήριο.

Berlin police on Wednesday said they had received an emergency alert about a man carrying a weapon-like object seen in a school classroom in the German capital.