Η μαμά Μασκ φοβάται τη μάχη του γιου με τον Ζάκερμπεργκ σε κλουβί και θέλει να την ακυρώσει

Σε ανάρτησή της στο Twitter, η 75χρονη Μάγιε Μασκ μοιράστηκε την αντίθεσή της για την αναμέτρηση και είπε στον κόσμο ότι «ακύρωσε τον αγώνα».

Όλα ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα μετά από μια συζήτηση που προέκυψε σχετικά με τη δημιουργία ενός αντιπάλου του Twitter από τη μητρική εταιρεία του Facebook, τη META. Τότε, ο Έλον Μασκ πρότεινε στον Ζάκερμπεργκ να αναμετρηθούν σε μια «μάχη» σε κλουβί.

Ο Ζάκερμπεργκ απάντησε στο Instagram, λέγοντας «στείλε μου την τοποθεσία» και φάνηκε ότι ο αγώνας θα μπορούσε πράγματι να συμβεί. Κι ενώ και οι δύο άνδρες έχουν ασκηθεί σε διάφορα αθλήματα, δεν έχει υπάρξει ακόμη επιβεβαίωση ότι το θέαμα έχει προγραμματιστεί να γίνει.

«Μην ενθαρρύνετε αυτό τον αγώνα» έγραψε η μητέρα του Έλον Μασκ απαντώντας στον podcaster Lex Fridman, ο οποίος φάνηκε να χαίρεται με τον προτεινόμενο αγώνα μεταξύ των δύο δισεκατομμυριούχων την περασμένη Πέμπτη.

Την επόμενη μέρα, η Μάγιε Μασκ πρότεινε μια εναλλακτική λύση αντί του σωματικού αγώνα, μια πρόταση που περιελάμβανε μόνο λόγια. «Ένας λεκτικός αγώνας» πρότεινε. «Τρεις ερωτήσεις για τον καθένα. Οι πιο αστείες απαντήσεις κερδίζουν. Ποιος συμφωνεί;».

Να σημειωθεί πως ο 51χρονος Έλον Μασκ είναι μακράν ο πλουσιότερος από τους δύο και είναι βαρύτερος και ψηλότερος από τον 39χρονο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, αλλά ο ιδρυτής του META αποτελεί σοβαρή απειλή λόγω του πάθους του για το βραζιλιάνικο ζίου- ζίτσου.

Πηγή: iefimerida.gr



Actually, I canceled the fight. I haven’t told them yet. But I will continue to say the fight is canceled, just in case…🤨 https://t.co/y9gg9qrnuQ