Ρωσία: Συνταξιούχος λαμπάδιασε με φλογοβόλο τον γείτονά του και κάρφωσε καμάκι στον λαιμό γυναίκας (vid)

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες όλα συνέβησαν όταν γείτονας του Ρώσου συνταξιούχου επιχείρησε να τον ηρεμήσει για το χαντάκι που είχε ανοιχτεί σε ένα χωράφι πιστεύοντας ότι ο ηλικιωμένος κρατάει στα χέρια του έναν πυροσβεστήρα.

Αυτό, όμως, που κρατούσε ο συνταξιούχος δεν ήταν πυροσβεστήρας αλλά ένα αυτοσχέδιο φλογοβόλο με το οποίο έβαλε φωτιά στον γείτονά του όπως φαίνεται στο σκληρό βίντεο που ακολουθεί.

Το επεισόδιο, μάλιστα, δεν τελείωσε εκεί αλλά συνεχίστηκε με τον ηλικιωμένο να εκτοξεύει ένα καμάκι το οποίο καρφώθηκε στον λαιμό μιας γυναίκας τοπικής αξιωματούχου.

Τον ηλικιωμένο ακινητοποίησαν, τελικά, άλλοι αυτόπτες μάρτυρες πριν στο σημείο να φτάσουν αστυνομικοί που προχώρησαν στη σύλληψη του συνταξιούχου σχηματίζοντας δικογραφία σε βάρος του για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με την Daily Mail ο άνδρας που δέχθηκε την επίθεση με το φλογοβόλο υπέστη εγκαύματα στο 60% του σώματός του και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο ενώ η γυναίκα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για να της αφαιρεθεί το καμάκι από το λαιμό και αναμένεται να πάρει εξιτήριο τις επόμενες ημέρες.

Πηγή: protothema.gr

Pensioner turns neighbour into human fireball with flame thrower as the younger man tries to reason with him — AND shoots a woman through the neck with a speargun in argument over an allotment. 😵



The incident took place in Trudovoye village, Primorsky Krai, in the Russian Far… pic.twitter.com/PLNggCVIoa