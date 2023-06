Φωτιές: Η χειρότερη ατμοσφαιρική ρύπανση στον κόσμο καταγράφηκε στο Μόντρεαλ - Eικόνες που ανατριχιάζουν

Εκδόθηκε προειδοποιητικό δελτίο από την υπηρεσία Περιβάλλοντος του Καναδά, που αφορά κυρίως τομείς του Κεμπέκ. Η ποσότητα των μικροσωματιδίων ήταν τέτοια που το Μόντρεαλ ήταν χθες Κυριακή η πόλη με τη χειρότερη ποιότητα αέρα στον κόσμο, κατά τα δεδομένα που συγκεντρώνει η IQAIR, ελβετική εταιρεία ειδικευμένη στη μελέτη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

«Είναι στ’ αλήθεια σαν ομίχλη, μόνο που είναι καπνός από τις πυρκαγιές. Είναι πραγματικά απαίσιο να τον αναπνέεις, ερεθίζει επίσης λιγάκι τα μάτια», είπε ο Φοβ Λεπάζ Βαλέ, 18 ετών. Μαζί με τη φίλη του, παρατηρούσαν το κέντρο της πόλης σκεπασμένο από καπνό.

Επρόκειτο να γίνουν συναυλίες χθες το απόγευμα αλλά ακυρώθηκαν, πρόσθεσε με απογοήτευση ο Φοβ. Εξαιτίας του καπνού, χρειάστηκε να αναβληθούν επίσης αρκετές αθλητικές εκδηλώσεις, ιδίως σκυταλοδρομία του παγκόσμιου πρωταθλήματος τριάθλου στο παλιό λιμάνι του Μόντρεαλ.

Σύσταση για χρήση μάσκας

Οι αρχές απευθύνουν συστάσεις για χρήση μάσκας και αποφυγή δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς χώρους ως και σήμερα. «Η Επιτροπή συντονισμού των έκτακτων μέτρων μας ζήτησε να κλείσουμε τις πισίνες, τα υδάτινα πάρκα και τους ανοικτούς χώρους άθλησης ως τη Δευτέρα [σ.σ. σήμερα] το απόγευμα», ανέφερε μέσω Twitter ο Λικ Ραμπουίν, δήμαρχος του Πλατό-Μοντ-Ρουαγιάλ του Μόντρεαλ.

Αυτή την ώρα 81 δασικές πυρκαγιές είναι ενεργές στο Κεμπέκ, οι 27 από τις οποίες θεωρούνται εκτός ελέγχου. Πολλές εξαπλώθηκαν το σαββατοκύριακο, εξαιτίας του ξηρού καιρού και των υψηλών θερμοκρασιών. Ο καπνός «κάνει ιδιαίτερα δύσκολο να επιχειρήσουν πυροσβεστικά αεροσκάφη και ελικόπτερα», σύμφωνα με την Εταιρεία Προστασίας των Δασών από τις Πυρκαγιές (Societe de protection des forets contre le feu, SOPFEU), που πάντως σημείωσε πως αναμένονται βροχοπτώσεις σήμερα ή αύριο Τρίτη στο βορειοδυτικό τμήμα της επαρχίας. Την Τετάρτη, 119 Γάλλοι πυροσβέστες αναμένεται να φθάσουν στο Κεμπέκ για να αντικαταστήσουν τους συναδέλφους τους που επιχειρούν στο πεδίο από τις αρχές του μήνα.

«Η αποστολή του πρώτου αποσπάσματος Γάλλων πυροσβεστών τερματίζεται», εξήγησε ο Στεφάν Καρόν, συντονιστής πρόληψης και επικοινωνίας στη SOPFEU. «Αναχωρούν για τη Γαλλία την 28η Ιουνίου και δεύτερο απόσπασμα θα πάρει τη σκυτάλη την ίδια μέρα». Όπως και για το πρώτο γαλλικό απόσπασμα το οποίο στάλθηκε στην επαρχία Κεμπέκ, η αποστολή θα διαρκέσει 21 ημέρες. «Θα αναπτυχθεί (...) στη Ρομπερβάλ», 250 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης του Κεμπέκ, σύμφωνα με τον κ. Καρόν.

Στο σύνολο της επικράτειας, το διυπηρεσιακό κέντρο δασικών πυρκαγιών του Καναδά (Centre interservices des feux de foret du Canada, CIFFC) καταμετρά 470 ενεργές φωτιές, εκ των οποίων 244 χαρακτηρίζονται εκτός ελέγχου. Ο Καναδάς ζει χρονιά δασικών πυρκαγιών άνευ προηγουμένου: έχουν καεί πάνω από 74 εκατομμύρια στρέμματα από τον Ιανουάριο.

Πηγή: ethnos.gr

The camera doesn't pick it up that well, but you'll notice how you can't see the city of #Montreal.



The smoke is really bad today. Apparently, Canada is still on fire. It's getting a bit hard to breathe.#Climatechange pic.twitter.com/dspGjYnpim