Οχυρώνεται η Μόσχα υπό το φόβο της Wagner – Σταματά η ναυσιπλοΐα στον Μόσχοβα

Ο δήμαρχος της Μόσχας, ο Σεργκέι Σομπιάνιν τόνισε σε ξεχωριστή του ανακοίνωση ότι δεν έχουν τεθεί περιορισμοί για τις μετακινήσεις αυτοκινήτων και φορτηγών που εισέρχονται και εξέρχονται από την ρωσική πρωτεύουσα, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι έλεγχοι ασφαλείας έχουν ενισχυθεί.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήδη άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους βίντεο με τον περίγυρο της Μόσχας να είναι στρατοκρατούμενος.

Ρωσικά στρατιωτικά ελικόπτερα άνοιξαν πυρ εναντίον στρατιωτικής φάλαγγας της Wagner στον αυτοκινητόδρομο M-4, έξω από την ρωσική πόλη Βορόνεζ, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters.

O αυτοκινητόδρομος M-4 συνδέει την πρωτεύουσα Μόσχα με περιοχές της νότιας Ρωσίας οι οποίες γειτονεύουν με την Ουκρανία.

Νωρίτερα, αυτόπτης μάρτυρας του Reuters ανέφερε επίσης ότι μια στρατιωτική φάλαγγα οχημάτων της Wagner πέρασε από τη Βορόνεζ.

Η Βορονέζ βρίσκεται στα μέσα της απόστασης ανάμεσα στη Μόσχα και την πόλη Ροστόφ, στη νότια Ρωσία, όπου η Wagner δήλωνε νωρίς σήμερα το πρωί ότι έθεσε υπό τον έλεγχό της στρατιωτικές υποδομές.

Συνεδριάζει η επιτροπή αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Βρετανίας

Η επιτροπή αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της βρετανικής κυβέρνησης που φέρει την κωδική ονομασία “Cobra” συνεδριάζει εκτάκτως, συζητώντας στην κατάσταση που διαμορφώνεται στη Ρωσία, όπως έκανε γνωστό σήμερα η ρεπόρτερ του BBC Λάουρα Κούνσμπεργκ.

Η Κούνσμπεργκ είχε νωρίτερα σήμερα, μία συνέντευξη με τον Βρετανό πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ.

Στη διάρκεια της συνέντευξης, ο Σούνακ δήλωσε ότι θα συνομιλήσει με τους συμμάχους της Βρετανίας, ενώ παρότρυνε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές στη ρωσική διαμάχη να αποφύγουν ενέργειες σε βάρος αμάχων πολιτών.

Η Δημοκρατία της Τσεχίας παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Ρωσία, όπως δήλωσε σήμερα ο Τσέχος υπουργός των Εξωτερικών Γιαν Λιπάβσκι.

“Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση στη Ρωσική Ομοσπονδία”, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων CTK επικαλούμενο τον Λιπάβσκι.

“Σχετικά με τη συνεχιζόμενη στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία και την πιθανή απειλή διάβρωσης της κατάστασης ασφάλειας στη χώρα, ειδικότερα για τους πολίτες της ΕΕ και των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, ισχύει η ισχυρή προειδοποίησή μας κατά των ταξιδιών στη Ρωσική Ομοσπονδία”.

Οι κάτοικοι της περιφέρειας Λιπέτσκ, 420 χλμ. νότια της Μόσχας καλούνται να μείνουν σπίτια τους

Οι αρχές στη ρωσική περιφέρεια Λιπέτσκ, που βρίσκεται σε απόσταση 420 χλμ. νότια της Μόσχας, κάλεσαν σήμερα τους κατοίκους της περιφέρειας να μείνουν στα σπίτια τους, μπροστά στην ανταρσία των μισθοφόρων της Wagner.

"Για να διασφαλιστεί η τάξη και η ασφάλεια των πολιτών της περιφέρειας Λίπετσκ, το επιχειρησιακό (περιφερειακό) αρχηγείο καλεί τους κατοίκους να μην φύγουν από τα σπίτια τους εκτός εάν είναι απαραίτητο και να μην ταξιδέψουν με ιδιωτικό όχημα", τόνισαν οι αρχές.

Η ναυσιπλοΐα στον ποταμό Μόσχοβα, που διασχίζει τη ρωσική πρωτεύουσα Μόσχα, ανεστάλη προσωρινά σήμερα εν μέσω της ένοπλης ανταρσίας από την Wagner, ανέφεραν οι αρχές, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Οι επόμενες 48 ώρες θα καθορίσουν την μοίρα της Ρωσίας», εκτιμά σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας

Ο Μιχάιλο Ποντόλιακ, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, πιστεύει ότι η μοίρα του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν θα καθοριστεί πολύ σύντομα, μετά την ένοπλη ανταρσία της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner.

«Οι επόμενες 48 ώρες θα καθορίσουν την νέα κατάσταση στη Ρωσία», έγραψε ο Ποντόλιακ στο Twitter.

«Είτε πρόκειται για έναν ολοκληρωτικό εμφύλιο πόλεμο, είτε για μια μετάβαση εξουσίας μέσω διαπραγμάτευσης, είτε μια προσωρινή ανάπαυλα πριν από την επόμενη φάση της πτώσης του καθεστώτος Πούτιν», δήλωσε ο Ουκρανός υψηλόβαθμος αξιωματούχος.

«Όλοι οι πιθανοί εμπλεκόμενοι επιλέγουν τώρα ποια πλευρά να διαλέξουν. Μια εκκωφαντική σιωπή της "ελίτ" επικρατεί στη Ρωσία μέχρι στιγμής...» τόνισε.

Νωρίτερα μαχητές που φέρονται να ανήκουν στη Wagner δήλωναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως μετά την κατάληψη του Ροστόφ και μέρους της Βορονέζ, επόμενος στόχος είναι η Μόσχα.

Wagner

