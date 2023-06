Συναγερμός στη Ρωσία: Η Wagner πάει για την ανατροπή του Πούτιν - «Προδοσία, θα τιμωρηθείτε σκληρά»

Συναγερμός έχει σημάνει στο Κρεμλίνο, καθώς ο επικεφαλής της Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν δηλώνει αποφασισμένος να πάει "μέχρι τέλους" την "ανταρσία κατά της στρατιωτικής διοίκησης" που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τα στρατεύματα της μισθοφορικής εταιρίας να προελαύνουν στη Νότια Ρωσία.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν προχώρησε σε διάγγελμα προς τους πολίτες της χώρας, όπου μεταξύ άλλων σημείωσε ότι "χρειαζόμαστε ετοιμότητα όλων των δυνάμεων" χαρακτήρισε "πισώπλατη μαχαιριά" την κίνηση του Πριγκόζιν και διαμήνυσε πως η απάντησή του θα είναι σκληρή.

Ο ρώσος πρόεδρος τόνισε προς τους πολίτες πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του μάχονται για τη ζωή και την ασφάλεια του ρωσικού λαού, τονίζοντας πως χρειάζεται ενότητα όλων των δυνάμεων και να παραμεριστούν οι διαφορές.

Κάλεσε όσους εξαπατήθηκαν να εγκαταλείψουν την ανταρσία της Wagner και πρόσθεσε πως η χώρα είναι αντιμέτωπη με προδοσία, αναγνωρίζοντας πάντως ότι οι μαχητές της Wagner είναι, κατ’ αυτόν, οι ήρωες που απελευθέρωσαν το Ντονμπάς. "Απαιτώ να σταματήσετε κάθε συμμετοχή σε εγκληματικές ενέργειες", πρόσθεσε.

Διαβεβαίωσε πως οι δυνάμεις της Ρωσίας θα επικρατήσουν και θα γίνουν πιο δυνατές. Η αντίδραση της Μόσχας θα είναι πολύ αυστηρή, πρόσθεσε. Όλοι όσοι πήραν μέρος στην ανταρσία αυτή θα τιμωρηθούν, διεμήνυσε.

Είπε πως θα αναληφθεί αποφασιστική δράση για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στη Ροστόφ, την οποία χαρακτήρισε δύσκολη. Διαβεβαίωσε πως θα κάνει το παν για να προστατεύσει τη Ρωσία και ότι θα υπερασπιστεί το Σύνταγμα της χώρας.

Όπως διαβεβαίωσε σήμερα, βρίσκεται στο αρχηγείο του ρωσικού στρατού στην πόλη Ροστόφ –κέντρο κλειδί στη ρωσική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας– και ότι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ιδίως το αεροδρόμιο, βρίσκονται στα χέρια των ανδρών του.

«Βρισκόμαστε στο αρχηγείο, είναι 07:30 το πρωί» [σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας], ανέφερε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν σε βίντεο που μεταφορτώθηκε στην πλατφόρμα Telegram.

«Στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Ροστόφ βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου», πρόσθεσε, ενώ διακρίνονταν ένστολοι πίσω του καθώς βάδιζαν.

Απαίτησε να πάνε εκεί ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού και ο Βαλερί Γκεράσιμοφ, κορυφαίος ρώσος στρατηγός.

Η πόλη Ροστόφ βρίσκεται πάνω από 1.100 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας και συνορεύει με την Ουκρανία. Οι οδηγίες μέχρι στιγμής προς τους κατοίκους είναι να παραμείνουν στα σπίτια τους, επειδή οι δυνάμεις ασφαλείας επιχειρούν στην περιοχή.

Σε άλλο βίντεο, που μεταφορτώθηκε σε λογαριασμό στο Telegram προσκείμενο στη Βάγκνερ, εικονίζεται καθιστός ανάμεσα σε δυο ρώσους στρατηγούς — ο ένας είναι ο αντιστράτηγος Βλαντίμιρ Αλεξέγιεφ, ο οποίος νωρίτερα είχε προτρέψει τον κ. Πριγκόζιν να πάρει πίσω την απειλή του πως θα εκδιώξει κορυφαία στελέχη της στρατιωτικής ιεραρχίας.

Στο τελευταίο βίντεο –το οποίο δεν μπορεί να εξακριβωθεί πότε ή πού μαγνητοσκοπήθηκε– ο κ. Πριγκόζιν δηλώνει πως οι δυνάμεις του έχουν αποκλείσει την πόλη Ροστόφ, ότι είναι έτοιμοι να κάνουν πορεία προς τη Μόσχα, ενώ απαιτεί να πάνε να τον δουν ο αρχηγός του γενικού επιτελείου Βαλερί Γκεράσιμοφ και ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού.

Στο πρώτο βίντεο ο επικεφαλής της Βάγκνερ λέει πως τα στρατιωτικά αεροσκάφη που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις στην Ουκρανία «αναχωρούν κανονικά» από το αεροδρόμιο του Ροστόφ για να εκτελέσουν τα «μάχιμα καθήκοντά τους» και «δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα».

«Το κύριο κέντρο διοίκησης λειτουργεί κανονικά», συνεχίζει ο κ. Πριγκόζιν διαβεβαιώνοντας πως «κανένας αξιωματικός» δεν απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά της.

«Μεγάλος αριθμός περιοχών» που είχαν κατακτηθεί στην Ουκρανία «χάθηκαν» και «πολλοί στρατιώτες σκοτώθηκαν», επιμένει, επαναλαμβάνοντας για ακόμη μια φορά την κατηγορία του πως η στρατιωτική ιεραρχία δεν λέει την αλήθεια για την κατάσταση στα μέτωπα.

Ο στρατός χάνει «ως και 1.000 στρατιώτες την ημέρα», είπε ο κ. Πριγκόζιν, διευκρινίζοντας πως μιλάει νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους κι όσους αρνούνται να πολεμήσουν.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή του που απευθύνεται στους μαχητές της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner ότι "έχουν εξαπατηθεί και συρθεί σε μια εγκληματική περιπέτεια" από τον επικεφαλής τους, τον Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Στην ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε στο Telegram, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας παροτρύνει επίσης τους μαχητές της Βάγκνερ να επικοινωνήσουν με τους εκπροσώπους του και αυτούς των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, και υπόσχεται να εγγυηθεί την ασφάλειά τους.

Ο Πριγκόζιν, μετά από αλλεπάλληλες κατηγορίες κατά της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας ότι έχει αφήσει τη μισθοφορική ομάδα να πολεμά στην Ουκρανία χωρίς πυρομαχικά και ενισχύσεις, έχει ορκιστεί να απομακρύνει την ηγεσία του ρωσικού στρατού και λέει ότι οι δυνάμεις του έχουν περάσει από την Ουκρανία στη Ρωσία, όπου πολεμούσαν στο πλευρό του ρωσικού στρατού.

Δηλώνει έτοιμος να πεθάνει μαζί με τους 25.000 άνδρες του για να «απελευθερώσει τον ρωσικό λαό», νωρίτερα το Σάββατο (24/6) υποστήριξε ότι οι μαχητές του κατέρριψαν ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο. Η Μόσχα διέταξε έρευνα σε βάρος του Πριγκόζιν για υποκίνηση ένοπλης ανταρσίας και ανακοίνωσε αντιτρομοκρατικά μέτρα ασφαλείας στους δρόμους της ρωσικής πρωτεύουσας, ενώ ανακοινώθηκε πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμιρ Πούτιν θα προχωρήσει αργότερα σε τηλεοπτικό διάγγελμα.

Νωρίτερα το Σάββατο (24/6) πλάνα έδειχναν ένοπλους άνδρες στο Ροστόφ επί του Ντον να περικυκλώνουν ένα κυβερνητικό κτίριο με στρατεύματα και άρματα μάχης.

Αντιτρομοκρατικά μέτρα έχουν ληφθεί στη Μόσχα, με τεθωρακισμένα οχήματα να κυκλοφορούν στους δρόμους.

Ο αυτοκινητόδρομος M4 που συνδέει τη Μόσχα με το Ροστόφ έκλεισε στα σύνορα μεταξύ των περιοχών Λίπετσκ και Βορονέζ, όπως αναφέρει ο κυβερνήτης του Λίπετσκ.

Όλα αυτά ακολουθούν μια δραματική κλιμάκωση των ρωσικών στρατιωτικών συγκρούσεων το βράδυ της Παρασκευής, όπου οι ρωσικές αρχές κατηγόρησαν τον επικεφαλής της Wagner για ένοπλη εξέγερση.

Ο Πριγκόζιν κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό ότι πραγματοποίησε φονική πυραυλική επίθεση κατά των στρατευμάτων του Βάγκνερ στην Ουκρανία, κάτι που το υπουργείο Άμυνας αρνείται.

Ο Πριγκόζιν έχει ορκιστεί να "φτάσει μέχρι τέλους" και να ανατρέψει τη ρωσική στρατιωτική ηγεσία, αλλά αρνήθηκε ότι πραγματοποιεί πραξικόπημα.

Σε μια εκπληκτική κλιμάκωση των ρωσικών εσωτερικών συγκρούσεων, ο Πριγκόζιν, κάλεσε σε εξέγερση κατά του στρατού - αν και αρνήθηκε ότι επιχειρεί πραξικόπημα. Η Μόσχα τον κατηγορεί για ένοπλη ανταρσία.

