Wagner: "Ας πεθάνουμε όλοι για τη Ρωσία", λέει ο Πριγκόζιν - Κάλεσμα για ανατροπή του Πούτιν

Τεράστια είναι η κινητοποίηση των ρωσικών δυνάμεων ασφαλείας, μετά τις δηλώσεις του επικεφαλής της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, περί «ανταρσίας κατά της στρατιωτικής διοίκησης» που σήμαναν συναγερμό.

Ο Πριγκόζιν, ο οποίος κάλεσε σε εξέγερση, υποστήριξε ότι ελέγχει 25.000 άνδρες με τους οποίους ζήτησε να ενωθούν οι Ρώσοι (στρατιώτες) και υποστήριξε ότι ηγείται μιας «πορείας για δικαιοσύνη» και όχι ενός «πραξικοπήματος».

Αν κρίνει κανείς από τις αντιδράσεις του Κρεμλίνου, φαίνεται πως οι αξιωματούχοι αιφνιδιάστηκαν, εξ ου και ακολούθησε ένα ντόμινο μηνυμάτων από στρατιωτικούς που καλούν σε αυτοσυγκράτηση τους μαχητές της μισθοφορικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS «τα μέτρα ασφαλείας έχουν ενισχυθεί στη Μόσχα, όλες οι σημαντικές εγκαταστάσεις, οι κρατικές αρχές και οι εγκαταστάσεις υποδομών και μεταφορών έχουν τεθεί υπό ενισχυμένη προστασία». Επίσης, ειδικές δυνάμεις της Ρωσικής Φρουράς έχουν τεθεί σε συναγερμό.

Στους κεντρικούς δρόμους της πόλης περιπολούν αυτοκίνητα της αστυνομίας με φάρους που αναβοσβήνουν, ενώ στα δυτικά του Ροστόφ ακούγονται οι ήχοι αεροσκαφών που πετούν.

Η περιφερειακή διοίκηση της Βορόνεζ κάλεσε το πρωί του Σαββάτου τους κατοίκους να αποφύγουν τον αυτοκινητόδρομο M-4, που συνδέει την πρωτεύουσα Μόσχα με περιοχές της νότιας Ρωσίας οι οποίες γειτονεύουν με την Ουκρανία, διότι κινείται σε αυτόν οχηματοπομπή του στρατού, ώρες μετά την ανταρσία του επικεφαλής της ρωσικής ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Βάγκνερ.

Η περιφερειακή αυτοδιοίκηση διαβεβαίωσε μέσω Telegram πως η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο και λαμβάνονται μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο επικεφαλής της ρωσικής ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Βάγκνερ διεμήνυσε πως ο ίδιος και οι «25.000» άνδρες του είναι έτοιμοι να πεθάνουν για «την πατρίδα», για να «απελευθερώσουν τον ρωσικό λαό» από τη στρατιωτική ιεραρχία εναντίον της οποίας στασίασε.

«Είμαστε όλοι έτοιμοι, ας πεθάνουμε, και οι 25.000. Και μετά θα υπάρξουν άλλοι 25.000. Επειδή θα πεθάνουμε για την πατρίδα, θα πεθάνουμε για τον ρωσικό λαό, που πρέπει να απελευθερωθεί από αυτούς που βομβαρδίζουν άμαχο πληθυσμό», ανέφερε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν σε ηχητικό μήνυμα που μεταφόρτωσε στην πλατφόρμα Telegram.

Ο επικεφαλής της ρωσικής ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Βάγκνερ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες πως μαχητές του κατέρριψαν ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο.

«Ελικόπτερο άνοιξε πυρ εναντίον πολιτικής οχηματοπομπής, καταρρίφθηκε από μονάδες της Βάγκνερ», ανέφερε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν σε ηχητικό μήνυμά του που μεταφόρτωσε στην πλατφόρμα Telegram, χωρίς να διευκρινίσει πού ακριβώς.

Το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει αν ο ισχυρισμός αυτός αληθεύει.

Λίγη ώρα νωρίτερα, ο κ. Πριγκόζιν υποστήριξε σε προηγούμενο ηχητικό μήνυμά του ότι ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου, ο Βαλερί Γκεράσιμοφ, έδωσε διαταγή να βομβαρδιστούν μονάδες της Βάγκνερ παρότι κινούνταν ανάμεσα σε πολιτικά οχήματα.

"Αντιτρομοκρατικές δραστηριότητες" διεξάγονται στην Μόσχα, δήλωσε σήμερα το πρωί ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ρωσίας Σεργκέι Σομπιάνιν, μετά την ανακοίνωση της παραστρατιωτικής οργάνωσης Wagner ότι στασιάζει κατά του γενικού επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

"Βάσει των πληροφοριών που μας έρχονται, αντιτρομοκρατικές δραστηριότητες βρίσκονται σε εξέλιξη στη Μόσχα με στόχο να ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας", αναφέρει ο Σομπιάνιν σε μήνυμά του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Ο ρώσος αντιπολιτευόμενος εξόριστος επιχειρηματίας Μιχαήλ Χοντορκόφσκι κάλεσε σήμερα να προσφερθεί βοήθεια στον επικεφαλής της ρωσικής ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Βάγκνερ, τον Γεβγκένι Πριγκόζιν.

«Ναι, ακόμη κι ο διάβολος πρέπει να βοηθήσει εάν αποφασίσει να εναντιωθεί σε αυτό το καθεστώς! (...) Αν αυτός ο γκάγκστερ (ο κ. Πριγκόζιν) θέλει να επιτεθεί στον άλλον (τον κ. Πούτιν), δεν είναι ώρα να μορφάσουμε, πρέπει να βοηθήσουμε», ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Telegram ο κ. Χοντορκόφσκι.

Η αμερικανική προεδρία παρακολουθεί την κατάσταση στη Ρωσία γύρω από την ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία Βάγκνερ και θα διαβουλευθεί με τους συμμάχους και τους εταίρους των ΗΠΑ για τις εξελίξεις, έκανε γνωστό χθες Παρασκευή ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, ο Άνταμ Χοτζ.

Παράλληλα ο ουκρανικός στρατός ανέφερε χθες Παρασκευή πως ενημερώνεται για τις εξελίξεις:: «Παρακολουθούμε», ανέφερε το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας. Ο επικεφαλής της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών Κιρίλο Μπούντανοφ εκτίμησε από τη δική του πλευρά ότι αντίπαλες ρωσικές φράξιες έχουν αρχίσει να «καταβροχθίζουν η μια την άλλη για την εξουσία και τα λεφτά».

Πηγή: news247.gr

Military helicopters deployed and military vehicles in downtown Rostov-on-Don, Russia. Same situation in border settlements in the region. Shoigu is trying to block off Wagner PMC from entering Russia from Ukraine. pic.twitter.com/jk1Mx2vf8C