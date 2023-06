Απίστευτο τροχαίο με ΙΧ να μπαίνει με... όσα μέσα σε μίνι μάρκετ βενζινάδικου (vid)

Όπως φαίνεται στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το αυτοκίνητο κατευθύνεται προς το κατάστημα, με τον οδηγό να φαίνεται να μην πατά καθόλου το φρένο. Ούτε ο οδηγός, ούτε και ο πεζός που παρασύρθηκε, τραυματίσθηκαν τόσο σοβαρά ώστε να κινδυνεύει η ζωή τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας.

«Το βίντεο με το αυτοκίνητο να κατευθύνεται στο κατάστημα και να πέφτει πάνω στο θύμα είναι συγκλονιστικό. Είναι ένα απόλυτο θαύμα ότι ο άνθρωπος που παρασύρθηκε, δεν υπέστη σοβαρότερα τραύματα και με χαρά μάθαμε από τους γιατρούς ότι δεν κινδυνεύει η ζωή του», ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ο 37χρονος που οδηγούσε το αυτοκίνητο συνελήφθη και εις βάρος του, σχηματίσθηκε δικογραφία για φθορά ξένης περιουσίας.

A man in Florida has been charged after crashing a car into a petrol station shop and striking a pedestrian.



Both the driver and the victim were transported to hospital with non-life-threatening injuries.https://t.co/VUE7RYmGQn pic.twitter.com/Kfp8zZXSfc