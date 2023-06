Ο 19χρονος που έτρεμε στην ιδέα αλλά μπήκε στο υποβρύχιο για να κάνει δώρο στον πατέρα του

Μια απ’ αυτές έχει να κάνει με τον 19χρονο Σουλεμάν Νταγούντ, που ήταν στο μοιραίο υποβρύχιο που έγινε υγρός τάφος για εκείνον, τον πατέρα του Σαχζάντα Νταγούντ και τα άλλα τρία άτομα που επέβαιναν στο Titan, που διαλύθηκε κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού, όπως ανακοίνωσε και επίσημα χθες (22.6.2023) η αμερικανική ακτοφυλακή και η εταιρεία Oceangate στην οποία ανήκε το σκάφος.

Ο Πακιστανός μεγιστάνας έκανε δώρο για τη Γιορτή του Πατέρα στον 19χρονο γιο του την βόλτα με το μοιραίο υποβρύχιο στον Τιτανικό. Ένα δώρο που τελικά οδήγησε τον Σουλεμάν Νταγούντ και τον πατέρα του στον θάνατο.

Δεν ήθελε να ταξιδέψει με το υποβρύχιο

Μάλιστα ο Σουλεμάν Νταγούντ δεν είχε δει από την αρχή με καλό μάτι το ταξίδι του μαζί με τον πατέρα του με το υποβρύχιο στα βάθη του Ατλαντικού και την βόλτα στα συντρίμμια του Τιτανικού.

Η θεία του παιδιού Αζμέχ Νταγούντ μίλησε στο NBC για το θέμα, είπε ότι το ταξίδι με το υποβρύχιο στο ναυάγιο του Τιτανικού ήταν δώρο του Σαχζάντα Νταγούντ προς το παιδί του του για την Γιορτή του Πατέρα, ενώ είπε, επίσης, ότι ο 19χρονος ήταν «τρομοκρατημένος» για το επικίνδυνο ταξίδι.

«Δεν ήθελε και πολύ να το κάνει. Ο Σουλεμάν πίστευε ότι δεν ήταν οκ όλο αυτό και δεν ένιωθε άνετα να το κάνει. Αλλά ήταν κάτι για την Γιορτή του Πατέρα. Ήταν μια εμπειρία για να τους φέρει πιο κοντά και ήθελε μια εμπειρία ζωής όπως και ο πατέρας του. Το ήθελε ο πατέρας του (σ.σ. αυτό το ταξίδι) και ο Σουλεμάν δέχθηκε. Θα έκανε τα πάντα για οποιονδήποτε» πρόσθεσε η θεία του 19χρονου.

«Δεν ένιωσε πόνο κι αυτό είναι ανακουφιστικό»



Η θεία του Σουλεμάν Νταγούντ τόνισε ότι το μόνο που μπορεί να απαλύνει κάπως τον πόνο της είναι ότι ο θάνατος ήταν ακαριαίος και όχι αργός και βασανιστικός.

«Για να είμαι ειλικρινής, όσο και αν ακούγεται τρομακτικό, το να γνωρίζω ότι δεν είχαν χρόνο να καταλάβουν τι επρόκειτο να συμβεί, το ότι βρέθηκαν εκεί να χαίρονται ο ένας τον άλλο και ξαφνικά “μπουμ” και τέλος, το να γνωρίζω ότι ο Σουλεμάν μου δεν ένιωσε καθόλου πόνο είναι κάπως ανακουφιστικό» πρόσθεσε η θεία του.

Τον αδελφό της, Σαχζάντα τον περιέγραψε ως έναν «πολύτιμο άγγελο» και τόνισε ότι ενδιαφερόταν για το ναυάγιο του Τιτανικού από όταν ήταν έφηβος. «Ήταν η μεγαλύτερη επιθυμία του, το μεγαλύτερο όνειρό του. Το οποίο τελικά εκπλήρωσε με έναν μοναδικό τρόπο. Έγινε μέρος του μύθου του Τιτανικού και με αυτό το σκεπτικό ήταν ένας μοναδικός θάνατος» κατέληξε η Αζμέχ Νταγούντ.

Οι πέντε επιβαίνοντες στο υποβρύχιο ήταν: ο 61χρονος Αμερικανός ιδρυτής της OceanGate Στόκτον Ρας, ο 77χρονος Γάλλος ωκεανογράφος Πολ-Ανρί Ναρζολέ, ο 59χρονος Βρετανός δισεκατομμυριούχος Χάμις Χάρντινγκ, ο 48χρονος Πακιστανός επιχειρηματίας Σαχζάντα Νταγούντ και ο 19χρονος γιος του, Σουλεϊμάν.

