Μοναδικές εικόνες από καταδίωξη υποβρυχίου που μετέφερε κοκαΐνη αξίας $232 εκατ. (vid)

Οι αμερικανικές αρχές εντόπισαν το εν λόγω υποβρύχιο, το οποίο μετέφερε κοκαΐνη αξίας 232 εκατομμυρίων δολαρίων στον Ανατολικό Ειρηνικό το 2019 αλλά το βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από λίγες μόνο ώρες.

Στα πλάνα ακούγεται μέλος του Λιμενικού Σώματος των ΗΠΑ να φωνάζει στο πλήρωμα του υποβρυχίου- που πλέει ημιβυθισμένο - να σταματήσει.

Τελικά, οι Αμερικανοί κάνουν «ρεσάλτο» στο ναρκο-υποβρύχιο και το ακινητοποιούν.

Πηγή: ethnos.gr

#OTD in 2019, crew members from U.S. Coast Guard Cutter Munro chased down and boarded a narco-submarine in the Eastern Pacific, seizing 17,000 pounds of cocaine with an estimated value of $232 million. pic.twitter.com/pKoZU3EDk9