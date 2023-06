Μακελειό στις ΗΠΑ: Τουλάχιστον 15 νεκροί από πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο στο Ιλινόις

Νέο μακελειό στις ΗΠΑ σημειώθηκε τα ξημερώματα (ώρα Αμερικής) της Κυριακής 18 Ιουνίου στο Γουίλοουμπρουκ του Ιλινόις.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για περισσότερους από 15 νεκρούς. Αρκετοί που βρίσκονταν στο σημείο φέρεται ότι τραυματίστηκαν σοβαρά, ωστόσο η αστυνομία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τον ακριβή αριθμό των θυμάτων.

Σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε εμπορικό κέντρο της περιοχής. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ενεργοποιήθηκαν άμεσα ενώ κάποιοι κάνουν λόγο για 15 θύματα και όχι 17.

Στο εμπορικό κέντρο φαίνεται να βρίσκονται 200 ή 300 άτομα σύμφωνα με τοπικές αναφορές.

BREAKING: At least 17 people shot in Willowbrook, Illinois in mass shooting. pic.twitter.com/20lKkxleCa