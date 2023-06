ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε συναυλία στην Ουάσιγκτον – Συνελήφθη ο ένοπλος (vid)

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα έγιναν στο Gorge Amphitheatre της Ουάσιγκτον, εκεί όπου δίνονταν συναυλίες κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Beyond Wonderland. Υπάρχουν αναφορές για αρκετά θύματα από τους πυροβολισμούς.

Οι Αρχές κλήθηκαν περίπου στις 20:45 του Σαββάτου (18.6.2023, ώρα ΗΠΑ) για τον ένοπλο δράστη, ο οποίος εισέβαλε στον χώρο των συναυλιών και άνοιξε πυρ. Το φεστιβάλ Beyond Wonderland διαρκεί 3 μέρες και αρκετός κόσμος κάνει κάμπινγκ ενώ πραγματοποιούνται live εμφανίσεις καλλιτεχνών ηλεκτρονικής μουσικής.

Το γραφείο του σερίφη ανακοίνωσε ότι ο δράστης συνελήφθη. Υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες αναφορές για πολλά θύματα, αν και ο ακριβής αριθμός είναι ακόμη άγνωστος, αναφέρει το τοπικό μέσο Fox3Now.

Πηγή: newsit.gr

