Το βάναυσο έθιμο στα Νησιά Φερόε συνεχίζεται: Σκότωσαν πάνω από 500 δελφίνια

Κατά τη διάρκεια του κυνηγιού τα δελφίνια παρασύρονται από μηχανοκίνητα σκάφη προς την ακτή και στη συνέχεια θανατώνονται από τους φαλαινοθήρες στις ακτές χρησιμοποιώντας καμάκια, ακόμη και τρυπάνια.

Κάθε καλοκαίρι οι εικόνες του βάναυσου κυνηγιού γίνονται πρωτοσέλιδα σε όλο τον κόσμο και προκαλούν οργή στους υπερασπιστές των δικαιωμάτων των ζώων. Μάλιστα, το 2021 θανατώθηκαν τουλάχιστον 1.500 δελφίνια.

Η ΜΚΟ Sea Shepherd, η οποία κατάφερε να σταματήσει το κυνήγι του 2014 με τα σκάφη της, επέκρινε το γεγονός ότι τα σκάφη του δανικού πολεμικού ναυτικού είχαν άδεια να παρέμβουν και να εμποδίσουν τη δράση τους, αφήνοντας το κυνήγι να συνεχιστεί, όπως γράφει ο Guardian.

Ωστόσο, το κυνήγι εξακολουθεί να τυγχάνει ευρείας υποστήριξης στους νήσους Φερόε, όπου οι υποστηρικτές λένε ότι τα εν λόγω ζώα τάιζαν τον τοπικό πληθυσμό για αιώνες και κατηγορούν ΜΜΕ και ξένες ΜΚΟ για ασέβεια της τοπικής κουλτούρας και παραδόσεων.

Το 2022, η κυβέρνηση περιόρισε τον αριθμό των λευκών δελφινιών του Ατλαντικού που θα μπορούσαν να θανατωθούν ετησίως σε 500.

14th June 2023, there were 2 horrific grindadrap hunts on the Faroe Islands with:

269 long finned pilot whales killed at Vestmanna

178 long finned pilot whales killed at Leynar.

These were the 4th and 5th grindadrap hunts already in 2023 which have claimed 570 lives #StopTheGrind pic.twitter.com/MqPXmyf9Rs