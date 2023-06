Αν είναι από αυτό, χαλάλι: Χορεύτρια τον χτύπησε με τα οπίσθια κι έπαθε εξάρθρωση αγκώνα (vid)

Ο άνδρας που συμμετείχε στην παράσταση κατέληξε με εξάρθρωση αγκώνα. Το ατύχημα που σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου στην πόλη Μόντε Αλέγκρε στη Βραζιλία καταγράφηκε και σε βίντεο.

Στα πλάνα φαίνεται ο άνδρας να ετοιμάζεται να δεχθεί το χτύπημα από τα οπίσθια της Καμίλα Σίλβα αλλά όταν δέχεται το χτύπημα στο πρόσωπο προσγειώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να προκληθεί η εξάρθρωση.

Όπως αναφέρει η Daily Mail ο τραυματισμός ήταν αποτέλεσμα μιας περίεργης χορευτικής κίνησης με τίτλο «surra de bunda» το οποίο παρουσίασαν για πρώτη φορά τα μέλη του γκρουπ Tequileiras do Funk.

«Θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε ότι όποιος ανεβαίνει στη σκηνή το κάνει με τη θέλησή του και δεν τον υποχρεώνουμε. Επίσης δεν έσπασε το χέρι του, υπέστη εξάρθρωση και είναι ήδη μια χαρά», έγραψε σε ανάρτησή της στα social media η 27χρονη χορεύτρια που προκάλεσε τον τραυματισμό.

Σύμφωνα με την ίδια «πάντα έκανα την ίδια κίνηση και μέχρι σήμερα δεν είχα χτυπήσει κανέναν».

Στην «αθώωση» της χορεύτριας προχώρησε και ο άνδρας που τραυματίστηκε ο οποίος σε δική του ανάρτηση στα social media με δεμένο το χέρι του διευκρίνισε ότι «είχα ήδη πρόβλημα με το χέρι μου. Ευτυχώς έπαθα μόνο εξάρθρωση. Δόξα τω Θεώ δεν το έσπασα.



Η Καμίλα δεν φταίει καθόλου».

Πηγή: newsbomb.gr

Eye-watering moment man dislocates his arm when exotic dancer smashes her buttocks into his face in a 'bum beating' on stage in Brazil pic.twitter.com/fgRYCQA6jl