Πείνασε ο Τραμπ μετά το δικαστήριο και πήγε για φαγητό - «Κέρνα όλο το μαγαζί» (vid)

Σε βάρος του Τραμπ απαγγέλθηκαν κατηγορίες για την κατοχή διαβαθμισμένων εγγράφων εθνικής ασφαλείας μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, αντιμετωπίζει κατηγορίες σε πολιτειακό και ομοσπονδιακό επίπεδο, για θέματα που αφορούν την επιχειρηματική και πολιτική του σταδιοδρομία.

Αντιμετωπίζει ομοσπονδιακές ποινικές κατηγορίες, στο πλαίσιο της έρευνας του Ειδικού Εισαγγελέα για τον χειρισμό απόρρητων εγγράφων, όπως και για το εάν και κατά πόσο παρεμπόδισε τις προσπάθειες της κυβέρνησης να τα ανακτήσει, μετά την αποχώρησή του από τον προεδρικό θώκο.

Πάντως μετά το δικαστήριο και αφού δήλωσε αθώος, εμφανίστηκε σε κουβανέζικο εστιατόριο με το χαμόγελο στα χείλη.

Η αυτοκινητοπομπή σταμάτησε στο διάσημο «Cafe Versailles» στη «Μικρή Αβάνα», όπου ο τέως πρόεδρος κέρασε τους θαμώνες λόγω των γενεθλίων του, και εκείνοι με τη σειρά τους, του τραγούδησαν το «Happy Birthday».

Ο μεγιστάνας είπε χαρακτηριστικά στον ιδιοκτήτη: «Φαγητό για όλους!». Με τη σειρά του ο κόσμος άρχισε να εύχεται «χρόνια πολλά», καθώς κλείνει σήμερα 77 χρόνια ζωής.



Trump promises "food for everyone" at a cafe in Miami and takes a photo with Cuban-American MMA fighter Jorge Masvidal. pic.twitter.com/ZxQ49q2jpZ