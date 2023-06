Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ κυκλοφορεί «το τελευταίο τραγούδι των Beatles» με τη φωνή του Λένον και τη βοήθεια της AI

Τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης αποφάσισε να εξερευνήσει ο σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ και η περιέργειά του φαίνεται πως οδηγεί σε ένα πολύ σημαντικό και αξιοσημείωτο αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο BBC χρησιμοποίησε την AI για να κοπιάρει τη φωνή του Τζον Λένον από ένα παλιό demo και να ηχογραφήσει αυτό που ο ίδιος ονόμασε «το τελευταίο τραγούδι των Beatles».

«Μόλις ολοκληρώθηκε και πρόκειται να κυκλοφορήσει φέτος», εξήγησε ο ΜακΚάρτνεϊ, ο οποίος απέφυγε να κατονομάσει το τραγούδι. Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ πάντως, ενδέχεται να πρόκειται για μια σύνθεση του Λένον από το 1978, που ονομάζεται Now and Then.

Το συγκεκριμένο κομμάτι θεωρήθηκε στο παρελθόν και συγκεκριμένα το 1995 ως πιθανό «τραγούδι επανένωσης» για τους Beatles. Ο ΜακΚάρτνεϊ είχε πάρει στα χέρια του το demo έναν χρόνο νωρίτερα από τη Γιόκο Όνο, σε μια κασέτα πάνω στην οποία ο Λένον είχε γράψει «για τον Πολ»

Δύο άλλα τραγούδια που περιείχε το συγκεκριμένο demo, τα Free As A Bird και Real Love, ολοκληρώθηκαν και κυκλοφόρησαν το 1995 και το '96, αντίστοιχα, αποτελώντας το πρώτο «νέο υλικό» των Beatles μετά από 25 χρόνια.

