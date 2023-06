Βρετανία: Βίντεο με μέλη της βασιλικής φρουράς να λιποθυμούν ο ένας μετά τον άλλο σε παρέλαση

Στο βίντεο φαίνονται αρχικά τα μέλη της μπάντας της φρουράς με την επίσημη ενδυμασία τους να παίζουν μουσική. Εκεί φαίνεται ένας στρατιώτης πεσμένος στο έδαφος με το τρομπόνι ακόμα στα χέρια. Μάλιστα, αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι κανείς από τους συναδέλφους του δεν προσπαθεί να τον βοηθήσει και όλοι συνεχίζουν να παίζουν για να μην χαλάσουν την παρέλαση της Βρετανίας.

Την ώρα που καταφτάνει το φορείο, ο ίδιος καταφέρνει να σταθεί και πάλι στα πόδια του. Ωστόσο, πίσω από την μπάντα διακρίνονται άνδρες να μεταφέρουν με φορείο άλλον στρατιώτη που είχε λιποθυμήσει λίγο πριν.

Σε άλλο πλάνο φαίνεται πως τουλάχιστον ακόμα ένα στρατιώτης δεν άντεξε τον συνδυασμό των 30 βαθμών Κελσίου με τα βαριά ρούχα και λιποθύμησε….

Όπως αναφέρει το SkyNews οι στρατιώτες συμμετείχαν στην «Επιθεώρηση του Συνταγματάρχη» στο Horse Guards Parade στο κεντρικό Λονδίνο.

Στη διάρκεια της «Επιθεώρησης του Συνταγματάρχη», σύμφωνα με πληροφορίες, παρέλασαν περισσότεροι από 1.400 στρατιώτες και 200 άλογα από τη Μεραρχία Οικιακής Φρουράς των Ουαλών, Ιρλανδών, Σκωτσέζων, Γρεναδιέρων και της Φρουράς Coldstream για επιθεώρηση από τον πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Σε μήνυμά του στο Twitter, ο Γουίλιαμ έγραψε χαρακτηριστικά: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε κάθε στρατιώτη που συμμετείχε στην Ανασκόπηση του Συνταγματάρχη σήμερα το πρωί (χθες) μέσα στη ζέστη. Δύσκολες συνθήκες, αλλά όλοι σας κάνατε πολύ καλή δουλειά. Σας ευχαριστώ. W» (Γουίλιαμ).

A big thank you to every solider who took part in the Colonel’s Review this morning in the heat. Difficult conditions but you all did a really good job. Thank you. W