Σήμα κινδύνου για το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια: Μεγάλη ανησυχία μετά την κατάρρευση του φράγματος

Η IAEA ανέφερε ότι «παρακολουθεί προσεκτικά την κατάσταση του αναχώματος που περικλείει μια μεγάλη δεξαμενή ψύξης λόγω της αυξημένης πίεσης που προκαλείται από τη μαζική απώλεια νερού στην άλλη της πλευρά».

Η υπηρεσία, που έχει τοποθετήσει παρατηρητές στο υπό ρωσική κατοχή πυρηνικό εργοστάσιο, παρακολουθεί την κατάσταση στενά, δήλωσε ο επικεφαλής της IAEA Ραφαέλ Γκρόσι.

Η καταστροφή του φράγματος στην περιοχή της Χερσώνας, στο νότιο τμήμα της χώρας, την Τρίτη είχε ως αποτέλεσμα τόνοι νερού να πλημμυρίσουν πολλές περιοχές υπό ουκρανική και ρωσική κατοχή.

Τεράστιες ποσότητες νερού ξεχύθηκαν από τον ταμιευτήρα Καχόβκα, κάτι που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα για το εργοστάσιο της Ζαπορίζια, που βρίσκεται βόρεια του φράγματος.

Η πρώτη δορυφορική φωτογραφία από το κατεστραμμένο φράγμα στην Ουκρανία

Το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο της Ευρώπης δεν κινδυνεύει άμεσα ωστόσο η καταστροφή «προκαλεί νέες μεγάλες δυσκολίες για το πυρηνικό εργοστάσιο σε μια περίοδο κατά την οποία η πυρηνική ασφάλεια και η κατάσταση ασφαλείας είναι ιδιαιτέρως εύθραυστες και πιθανώς επικίνδυνες κατά την στρατιωτική σύγκρουση», δήλωσε ο Γκρόσι.

«Η αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή εντείνει τις βαθιές μας ανησυχίες για την ασφάλειά του».

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι επιθέσεις στη χώρα. Σήμερα, Σάββατο τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια επίθεσης με drones στην Οδησσό, στη Μαύρη Θάλασσα, όταν συντρίμμια του κατέπεσαν σε πολυκατοικία με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά.

Η αντιαεροπορική άμυνα στην περιοχή της Οδησσού κατέρριψε οκτώ drones «Shahed» και δύο πυραύλους στην πιο πρόσφατη σειράς νυχτερινών αεροπορικών επιθέσεων σε ουκρανικές πόλεις, δήλωσε εκπρόσωπος της νότιας στρατιωτικής διοίκησης.

Λόγω της δράσης της αντιαεροπορικής άμυνας, «συντρίμμια από ένα από τα drones έπεσαν πάνω σε πολυώροφο κτίριο, προκαλώντας πυρκαγιά», ανέφερε σε ανακοίνωση η αξιωματικός Ναταλία Χουμενιούκ.

Οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας ανακοίνωσαν ότι 27 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, αλλά η φωτιά κατασβέστηκε γρήγορα και 12 ένοικοι διασώθηκαν από το κτίριο.

Apartments in an #Odesa high-rise building after being hit by the wreckage of a drone. pic.twitter.com/bhpVSgN0eT