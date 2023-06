Πρώην παίκτης του Ατρομήτου αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης στη Γαλλία - Συγκλονίζει η περιγραφή του (vid)

Σε story του στο Instagram μοιράστηκε πλάνα από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που είχαν σπεύσει στο σημείο και στη συνέχεια από τη σύλληψη του δράστη. Ο ίδιος ήταν στην περιοχή και έκανε τζόκινγκ.

«Έτρεχα δίπλα στη λίμνη και ξαφνικά είδα δεκάδες ανθρώπους να τρέχουν προς την αντίθετη κατεύθυνση από μένα. Ρωτάω τι συμβαίνει και μια μαμά μου λέει: "Τρέξτε, τρέξτε, κάποιος τους μαχαιρώνει όλους, σε όλο το μήκος της λίμνης μαχαιρώνει παιδιά, τρέξτε, τρέξτε!". Εκπλήσσομαι λίγο και βλέπω όντως τον τύπο να έρχεται προς το μέρος μου», περιγράφει στο βίντεο που ανέβασε.

Σύμφωνα με τον λε Ταλέκ, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να πιάσουν τον δράστη, πριν αυτός επιτεθεί σε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. «Και στη συνέχεια επιτέθηκε στον παππού», λέει ο ποδοσφαιριστής. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αστυνομικοί τράβηξαν τελικά τα όπλα τους και σημάδεψαν τον 32χρονο δράστη, όπως μεταδίδει η γαλλική έκδοση της Huffington Post.

«Είδα παιδί να περπατάει μέσα στα αίματα» - Τι λένε άλλοι αυτόπτες μάρτυρες



Άλλοι μάρτυρες που ρωτήθηκαν από τις εφημερίδες France Bleu Pays de Savoie και Le Dauphine Libere μίλησαν για το συγκλονιστικό γεγονός που συνέβη μπροστά στα μάτια τους.

«Είδαμε κάποιον να επιτίθεται σε παιδιά που έπαιζαν, μικρά παιδιά, προφανώς αυτός ήταν ο στόχος του. Στη συνέχεια, κάποιοι προσπάθησαν να τον τρομάξουν, εκείνος απομακρύνθηκε και επενέβη η αστυνομία. Μιλούσε αγγλικά. Στην αρχή, όλοι νομίζαμε ότι ήταν στημένο, αλλά με τις φωνές του κόσμου καταλάβαμε ότι ήταν αληθινό», δήλωσε μάρτυρας της σκηνής στο τοπικό ραδιόφωνο.

Σύμφωνα με έναν υπάλληλο του πάρκου, ο οποίος επίσης έδωσε συνέντευξη στο France Bleu, το άτομο ήταν ένας άστεγος που περιφερόταν στην περιοχή για αρκετούς μήνες. «Είδα το πρώτο παιδί να περπατάει, ένα μωρό γεμάτο αίμα και σκέφτηκα ότι πρέπει να το χτύπησε ποδήλατο», προσθέτει.

Πηγή: ethnos.gr

This is footage of the man who is alleged to have stabbed 7 people, including multiple children, in Annecy, France. He is thought to be a Syrian 'refugee'. pic.twitter.com/tlH9KOiyrs