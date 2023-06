Κιμ Κατράλ: Πώς αντιμετωπίζει τη γήρανση η Σαμάνθα από το «Sex And The City»

Σε μια νέα συνέντευξη στους Sunday Times, η διάσημη ηθοποιός Κιμ Κατράλ μίλησε με ειλικρίνεια «για την προσπάθεια της να αντιμετωπίσει τη γήρανση με κάθε τρόπο».

Η υποψήφια για Emmy ηθοποιός στα 66 της χρόνια σημειώνει ότι υπάρχουν πολλές αντιγηραντικές θεραπείες για τις οποίες έχει την οικονομική δυνατότητα να κάνει «ό,τι μπορεί».

Σημειώνεται ότι η ηθοποιός δέχθηκε με συγκεκριμένους όρους και έπειτα από αρκετά «όχι» να κάνει μία εμφάνιση ως «Σαμάνθα Τζόουνς» στη sequel σειρά του «Sex And The City», «And Just Like That». «Δεν είναι μόνο θέμα ματαιοδοξίας. Υποδύομαι ένα συγκεκριμένο τύπο γυναίκας με συγκεκριμένη εμφάνιση. Και επαγγελματικά πρέπει να φροντίζω τον εαυτό μου», δήλωσε η ηθοποιός προσθέτοντας ότι πλέον «[θέλω] να μοιάζω με την “καλύτερη εκδοχή” μου.

Η Κιμ Κατράλ σημείωσε επίσης ότι είναι σημαντικό μία γυναίκα να επιλέξει τον «σωστό πλαστικό χειρουργό» ώστε μετά την επέμβαση «να μοιάζει με τον εαυτό της». Eπιπλέον η σταρ επιστρέφει στην μικρή οθόνη με την σειρά «Glamorous» από την συχνότητα του Netflix. Υποδύεται την ιδιοκτήτρια μεγάλης εταιρείας καλλυντικών όπου οι πωλήσεις της κατρακυλούν. Μετά από μία σύντομη συνάντηση προσλαμβάνει το νεαρό Μάρκο Μεχία καθώς υποψιάζεται ότι η «Glamorous Cosmetics» σαμποτάρεται από κάποιον εκ των έσω.

«Θέλει να είναι τα μάτια και τα αυτιά της με αντάλλαγμα να τον διδάξει όλα όσα ξέρει», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της σειράς.

Η κωμική σειρά των 10 επεισοδίων κάνει πρεμιέρα στις 22 Ιουνίου.

Πηγή: enikos.gr