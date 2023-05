Κακός χαμός σε καλλιστεία ΛΟΑΤΚΙ+: Ανεξέλεγκτος σύζυγος ανέβηκε στη σκηνή και έσπασε το στέμμα (vid)

Ανέβηκε ανεξέλεγκτος στη σκηνή, άρπαξε το στέμμα και το χτύπησε με μανία στο έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα, η Νάταλι Μπέκερ και η Εμανουέλι Μπελίνι είχαν φτάσει στον μεγάλο τελικό για το στέμμα, αλλά τίποτα δεν πήγε σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Ακριβώς τη στιγμή που η λαμπερή τιάρα επρόκειτο να τοποθετηθεί στο κεφάλι της Μπελίνι, ο θερμοκέφαλος σύζυγος της Μπέκερ την άρπαξε και την πέταξε στο πάτωμα της σκηνής, σπάζοντάς την, όπως φαίνεται στα πλάνα που τραβήχτηκαν και έχουν γίνει viral.

Έπειτα, φαίνεται να αρπάζει την αγαπημένη του από τη σκηνή και να την τραβάει να κατέβει εξαγριωμένος και εκεί επενέβη η ασφάλεια των καλλιστείων και τον οδήγησε στα παρασκήνια.

Ο συντονιστής των καλλιστείων ανέφερε σε δήλωσή του πως οι κριτές των καλλιστείων ήταν δίκαιοι όταν ανακήρυξαν την Μπελίνι ως βασίλισσα.

«Δεν θεώρησε δίκαιο το αποτέλεσμα και προκάλεσε όλη αυτή την αναστάτωση και τη ζημιά. Καταδικάζουμε έντονα το περιστατικό που συνέβη την ώρα της στέψης», τόνισε ο διοργανωτής της εκδήλωσης.

Όπως έγινε γνωστό θα κινηθούν εναντίον του.

Πηγή: ethnos.gr

🚨HOMEM???: Um homem (Gay, né Choquei...) invadiu o palco, tomou a coroa da Miss Gay Várzea Grande e arremessou o objeto no chão, frustrando a comemoração da vencedora do Miss Gay Mato Grosso 2023, que derrotou a representante de Cuiabá na noite de sábado (27) no Cine Teatro. pic.twitter.com/mS1vVDzXzL