Πώς μια πλαστική κούκλα του... έρωτα βοήθησε στη σύλληψη των δραστών της ρατσιστικής επίθεσης στον Βινίσιους

Ειδικότερα, στις 26 Ιανουαρίου, στο περιθώριο του ντέρμπι της Μαδρίτης, άγνωστοι είχαν κρεμάσει από γέφυρα κοντά στο προπονητικό κέντρο της Ρεάλ μια κούκλα με τη φανέλα του Βινίσιους και το μήνυμα «Η Μαδρίτη μισεί τη Ρεάλ». Το περιστατικό είχε προκαλέσει αντιδράσεις και έρευνες από την αστυνομία.

Η επιχείρηση «Σάντρα»

Όπως αναφέρει η Marca, αρχικά η ισπανική αστυνομία αναζήτησε δαχτυλικά αποτυπώματα στην κούκλα και το πανό, ωστόσο βρέθηκαν δέκα διαφορετικά μόλις τρία εξ αυτών ήταν ολοκληρωμένα. Η ταυτοποίηση ήταν αδύνατη, οπότε τράφηκαν στα καταστήματα πώλησης της εν λόγω κούκλας.

Το εν λόγω μοντέλο, που κοστολογείται στα 24 ευρώ, διαπιστώθηκε πως πωλείτο σε 58 διαφορετικά on line καταστήματα, αλλά και σε πολλά ακόμη μαγαζιά στη Μαδρίτη. Η αστυνομία δεν είχε άλλη επιλογή από το να αρχίσει να ερευνά ένα-ένα ξεχωριστά τα σημεία πώλησης.

Τελικά, το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν είδαν στο Twitter την ανάρτηση ενός οπαδού της Ατλέτικο με τη συγκεκριμένη κούκλα τοποθετημένη μπροστά από έναν τοίχο. Ο τοίχος οδήγησε σε ένα μπαρ αλλά και σε έναν οπαδό της Ατλέτικο ονόματι Άνχελ. Με το «στίγμα» από το κινητό του τηλέφωνο, διαπιστώθηκε πως ήταν κοντά στη γέφυρα τη στιγμή που κρεμάστηκε η κούκλα με τη φανέλα του Βινίσιους.

Με ανάλογο τρόπο ταυτοποιήθηκαν και οι άλλοι τρεις οπαδοί της Ατλέτικο, που έπιναν μπίρες στην ίδια περιοχή και φέρονται να ήταν συνεργοί του πρώτου στην αποτρόπαια ενέργεια. Μάλιστα, DNA από δύο από τους τέσσερις συλληφθέντες εντοπίστηκε πάνω στην κούκλα και έτσι οι αρχές «έδεσαν» από παντού το κατηγορητήριο.

Πηγή: ethnos.gr

🚨| The 4 fans arrested for hanging the Vinicius doll are accused of hate crimes & crimes against moral integrity. The court has ordered —



• Prohibition from being within 1 KM of the Bernabéu & Valdebebas



• Restraining order in regards to Vini Jr.



• Ban from all stadiums. pic.twitter.com/GcZLCda9Xb