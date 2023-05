Επιβάτης αεροσκάφους άνοιξε την πόρτα έκτακτης ανάγκης εν πτήσει (vid)

Το σχεδόν απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα την Παρασκευή λίγο πριν το αεροσκάφος προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Daegu.

Η πόρτα άνοιξε ελαφρά με ενέργεια του άνδρα και σε πολλούς από τους επιβάτες προκλήθηκε πανικός αλλά και αναπνευστικά προβλήματα.

Ευτυχώς, το προσωπικό έδρασε άμεσα, η πόρτα έκλεισε και η προσγείωση του αεροσκάφους έγινε χωρίς άλλους μπελάδες.

Ο δράστης, ηλικίας 30 ετών, συνελήφθη άμεσα αμέσως μετά την προσγείωση του αεροσκάφους.

Πηγή: news247.gr

BREAKING 🚨 Asiana Airlines plane door opened mid-air shortly before reaching the airport in the South Korean city of Daegu, some passengers taken to hospital suffering breathing issues due to shock pic.twitter.com/5C3IKSNlV8