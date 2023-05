Τίνα Τέρνερ: Τα δύσκολα χρόνια, οι ξυλοδαρμοί και οι τραγωδίες της ζωής της (vids)

Γεννημένη ως Άννα Μέι Μπούλοκ στις 26 Νοεμβρίου του 1939, η Τίνα Τέρνερ επιβίωσε μέσα από μια δύσκολη ζωή και έγινε σταρ σε ηλικία 44 χρόνων.

Η «βασίλισσα του ροκ εντ ρολ» άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 83 ετών στις 24 Μαΐου στη Ζυρίχη της Ελβετίας μετά από μακρά ασθένεια, βυθίζοντας σε θλίψη το παγκόσμιο καλλιτεχνικό στερέωμα.

Υπήρξε μία από τις καλλιτέχνιδες με τις περισσότερες πωλήσεις δίσκων στον κόσμο και ένα από τα μεγαλύτερα pop icons της δεκαετίας του 1980.

Η ζωή της έχει αποτελέσει αντικείμενο σε τρία απομνημονεύματα, μια βιογραφική ταινία, ένα μιούζικαλ το 2021, ενώ κυκλοφόρησε και το ντοκιμαντέρ Τίνα.

Σύμφωνα με το βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες, έχει πουλήσει τα περισσότερα εισιτήρια σε συναυλίες από οποιονδήποτε καλλιτέχνη στην ιστορία της μουσικής.

Η συναυλία στην Ελλάδα το 1990

Ήταν 28 Αυγούστου του 1990 και το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια ήταν κατάμεστο, όταν η Τίνα ανέβηκε στη σκηνή φωνάζοντας «So you want some action;» και ο κόσμος παραληρούσε.

Τα παιδικά χρόνια, η κακοποίηση και η απόπειρα αυτοκτονίας

Η Τίνα Τέρνερ μεγάλωσε στο Νάτμπους του Τενεσί, όπου όπως έλεγε η ίδια θυμόταν τον εαυτό της να μαζεύει βαμβάκι με την οικογένειά της ως παιδί.

Σε ηλικία 10 ετών γνώρισε την εγκατάλειψη από τη μητέρα της, που ήθελε μια καλύτερη ζωή, ενώ λίγο αργότερα αντίστοιχα ο πατέρας της εξαφανίστηκε δια παντός αφήνοντας την ίδια και την αδελφή της Αλίν να μεγαλώσουν με τη γιαγιά τους.

Στο Σεντ Λούις, που βρέθηκε πολύ αργότερα, έμελλε να συναντήσει στο Club Manhattan τον άντρα που θα την ανέβαζε στα ουράνια και θα την έριχνε στα πιο βαθιά σκοτάδια, τον Άικ Τέρνερ.

Δεν άργησε όμως και να στραφεί εναντίον της κακοποιώντας την συστηματικά και πιο έντονα κάθε φορά που εκείνη έλεγε ότι θα τον αφήσει. Τελικά παντρεύτηκαν στο Μεξικό το 1962, αλλά οι ξυλοδαρμοί συνεχίστηκαν.

Η κατάθλιψη και η απογοήτευσή της από την κακομεταχείριση και την απιστία του Άικ οδήγησαν την Τίνα στην απόπειρα αυτοκτονίας το 1968 με τη λήψη 50 υπνωτικών χαπιών πριν από μια συναυλία.

Το ζευγάρι τελικά χώρισε το 1978, με την Τίνα να βρίσκει τη μεγαλύτερη επιτυχία από ό,τι είχε ζήσει σε όλη την καριέρα της με την κυκλοφορία του άλμπουμ το 1984 «Private Dancer».

Η Τίνα Τέρνερ δεν λύγισε στιγμή, ούτε πάνω στη σκηνή, ούτε κάτω αυτήν. Ο θάνατος όμως των δύο από τα τέσσερα παιδιά της ήταν το χτύπημα που δεν ξεπέρασε ποτέ.

Ο κεραυνοβόλος έρωτας

Χρειάστηκαν δέκα χρόνια και πλέον από τον γάμο τους για να λύσει τα δεσμά και άλλα δέκα περίπου για να γνωρίσει το 1985 τον επόμενο σύζυγό της, Έρβιν Μπαχ. Παρόλο που ήταν 16 χρόνια μικρότερός της, ο έρωτας ήταν κεραυνοβόλος.

«Μια μέρα είπα στον εαυτό μου: θα του την πέσω. Τον κοίταξα – τόσο όμορφος με το Lacoste μπλουζάκι του, το τζιν παντελόνι του και τα μοκασίνια χωρίς κάλτσες – και του ψιθύρισα, «Έρβιν, όταν έρθεις στην Αμερική, θέλω να μου κάνεις έρωτα». Με κοίταξε σαν να μην μπορούσε να πιστέψει στα αυτιά του. Ούτε εγώ δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που είχα ξεστομίσει», είχε εξομολογηθεί αργότερα η ίδια για το πώς ξεκίνησε η σχέση τους.

Ο Μπαχ δεν απογοητεύτηκε και μάλιστα την έπεισε να παντρευτούν το 2013 μετά από 26 χρόνια σχέσης. Όχι μόνο αυτό αλλά στάθηκε βράχος ακλόνητος όταν εκείνη υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο λίγο μετά τον γάμο τους και καρκίνο του εντέρου το 2016. Αντίθετα της παρείχε ψυχολογική υποστήριξη και της έδωσε το νεφρό του όταν η νεφρική ανεπάρκεια της χτύπησε την πόρτα.

Το 2022 έζησε για δεύτερη φορά τη μεγαλύτερη τραγωδία με την οποία μπορεί να έρθει αντιμέτωπος ένας γονιός, όταν βρέθηκε νεκρός σε ηλικία 62 ετών ο γιος της Ρόνι, μέσα στο σπίτι του στο Λος Άντζελες. Ήταν ο καρπός του έρωτά της με τον Άικ. Τέρνερ.

«Ο μουσικός χαρακτήρας της Τέρνερ ήταν πάντα ένας φορτισμένος συνδυασμός μυστηρίου και ανάλαφρης, μελαγχολίας αναμεμειγμένος με μια άγρια ζωτικότητα που συχνά φλέρταρε με τον κίνδυνο» είχε γράψει ο Guardian το 2018 για την θρυλική Τίνα Τέρνερ.

Πηγή: cnn.gr